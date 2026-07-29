آلمان به دنبال میزبانی جام جهانی

جوان آنلاین: آلمان قصد دارد بار دیگر میزبان بزرگترین رویداد فوتبال جهان شود. مسئولان فوتبال این کشور پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ برنامهریزی برای ارائه پرونده رسمی میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ یا ۲۰۴۲ را در دستور کار قرار دادهاند؛ اقدامی که میتواند آلمان را برای سومین بار به میزبان این رقابتها تبدیل کند.
بر اساس گزارش اتلتیک؛ اکسل هلمن، مدیرعامل باشگاه اینتراخت فرانکفورت و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال آلمان تأیید کرد که این فدراسیون علاقه جدی به ورود به رقابت میزبانی دارد و هماکنون بررسیهای اولیه در این زمینه آغاز شده است.
هلمن گفت: از میزبانی جام جهانی استقبال میکنیم. هم فدراسیون فوتبال آلمان و هم برند نویندورف، رئیس DFB علاقمند هستند که برای میزبانی جام جهانی ۲۰۴۲ و شاید حتی ۲۰۳۸ نامزد شوند. البته همه چیز به مقررات و فرآیند انتخاب فیفا بستگی دارد.
او تأکید کرد که آلمان از نظر زیرساختی یکی از آمادهترین کشورهای جهان برای برگزاری چنین رویدادی است و بسیاری از الزامات فیفا هماکنون نیز در این کشور وجود دارد.
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هلمن افزود: آلمان ورزشگاههای استاندارد، شبکه حملونقل گسترده، هتلهای کافی و زیرساختهای ارتباطی لازم را در اختیار دارد. اطمینان داریم که تمامی مسابقات با استقبال گسترده تماشاگران روبرو میشوند و بلیتها به فروش خواهند رسید. از نظر ما، چنین تورنمنتی میتواند از هر جهت موفق باشد.
به گفته هلمن، احتمال ارائه پرونده برای جام جهانی ۲۰۳۸ وجود دارد اما از نگاه او، آلمان شانس بیشتری برای کسب میزبانی رقابتهای سال ۲۰۴۲ خواهد داشت؛ رقابتی که از نظر زمانی نیز فرصت بیشتری برای تکمیل پروژههای عمرانی و بهروزرسانی زیرساختها در اختیار این کشور قرار میدهد.
او در عین حال تأکید کرد که اگرچه آلمان تقریباً تمام الزامات لازم برای میزبانی را در اختیار دارد اما برخی ورزشگاهها برای همگام شدن با استانداردهای جدید فیفا به بازسازی یا نوسازی نیاز خواهند داشت.
هلمن گفت: از نظر تعداد ورزشگاهها، زمینهای تمرینی و امکانات لجستیکی هیچ کمبودی نداریم اما طبیعی است که تا زمان برگزاری این رقابتها، برخی ورزشگاهها باید مدرنتر شوند یا مورد بازسازی قرار بگیرند.
میراث جام جهانی ۲۰۰۶؛ الگویی برای یک میزبانی دوباره
مسئولان فوتبال آلمان معتقدند موفقیت جام جهانی ۲۰۰۶ همچنان مهمترین برگ برنده این کشور برای جلب اعتماد فیفا است.
آن رقابتها که به «افسانه تابستان» شهرت یافت، نه تنها از نظر ورزشی موفق بود، بلکه تصویر بینالمللی آلمان را نیز دگرگون کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند جام جهانی ۲۰۰۶ باعث شد نگاه سنتی به آلمان به عنوان کشوری خشک و رسمی جای خود را به تصویری از کشوری مهماننواز، مدرن و توانمند در برگزاری رویدادهای بینالمللی بدهد.
هلمن نیز با اشاره به همین موضوع گفت: جام جهانی ۲۰۰۶ بهترین کمپین بازاریابی بود که تاکنون برای آلمان انجام شده است. این مسابقات تنها یک رویداد ورزشی نبود؛ بلکه فرصتی بود تا چهره واقعی کشورمان را به میلیونها نفر در سراسر جهان نشان دهیم.
او افزود که سرمایهگذاریهای انجام شده در آستانه آن مسابقات به ویژه در حوزه حملونقل عمومی و زیرساختهای شهری، سالها پس از پایان رقابتها نیز به سود اقتصاد و جامعه آلمان بوده است. بسیاری از پروژههایی که برای جام جهانی ۲۰۰۶ اجرا شدند، امروز نیز مورد استفاده شهروندان قرار دارند. به همین دلیل، میزبانی چنین رویدادی تنها به چند هفته مسابقه محدود نمیشود، بلکه سرمایهگذاری بلندمدتی برای آینده کشور محسوب میشود.
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مسیر میزبانی جامهای جهانی آینده
رقابت برای میزبانی جام جهانی در سالهای آینده از هم اکنون وارد مرحله جدیدی شده است.
بر اساس برنامه فعلی فیفا، جام جهانی ۲۰۳۰ به صورت مشترک در اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد و سه مسابقه افتتاحیه نیز به مناسبت صدمین سالگرد این رقابتها در اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه انجام میشود.
همچنین عربستان به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ انتخاب شده و پس از آن، توجه فوتبال جهان به فرایند انتخاب میزبان رقابتهای ۲۰۳۸ و ۲۰۴۲ معطوف خواهد شد.
آلمان امیدوار است با اتکا به تجربه موفق میزبانی جامهای جهانی ۱۹۷۴ و ۲۰۰۶، زیرساختهای توسعه یافته و سابقه درخشان در برگزاری مسابقات بینالمللی، یکی از اصلیترین گزینههای فیفا برای میزبانی این دو دوره باشد.
هرچند هنوز روند رسمی انتخاب میزبان آغاز نشده است اما اظهارات اخیر مدیران DFB نشان میدهد آلمان قصد دارد از همین امروز برای بازگرداندن بزرگترین رویداد فوتبال جهان به این کشور برنامهریزی کند؛ پروژهای که در صورت تحقق، میتواند بار دیگر فوتبال آلمان را در مرکز توجه جهان قرار دهد.