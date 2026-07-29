تیم والیبال اسلوونی با پیروزی مقابل ترکیه به نیمه‌نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ صعود کرد.

جوان آنلاین: مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ امروز(چهارشنبه، هفتم مرداد) آغاز شد و در نخستین مسابقه تیم‌های اسلوونی و ترکیه از ساعت ۱۰:۳۰ به مصاف هم رفتند.

در پایان این مسابقه شاگردان اسلوبودان کواچ سه بر صفر برابر حریف خود شکست خوردند تا اسلوونی به نیمه‌نهایی صعود کند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۱

ست دوم: ۳۵بر ۳۳

ست سوم: ۳۹ بر ۳۷

به این ترتیب شاگردان فابیو سولی در اسلوونی به عنوان اولین تیم راهی نیمه‌نهایی شدند.

در دومین مسابقه امروز تیم‌های ژاپن و چین از ساعت ۱۵ برابر هم به میدان می‌روند.

ژاپن دور مقدماتی را با ۱۲ برد و صدرنشینی پشت سر گذاشت و چین هم تنها یک برد کسب کرد که به دلیل میزبانی از دور نهایی به عنوان تیم هشتم باید به مصاف ژاپن برود.