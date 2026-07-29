کد خبر: 1371532
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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴
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​​​​​​​واشنگتن‌پست: مرگ گراهام ترامپ را به فکر مرگ انداخت

واشنگتن‌پست روزنامه ‌آمریکایی گزارش داد مرگ ناگهانی لیندسی گراهام، تأثیر عمیقی بر دونالد ترامپ گذاشته و رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای اخیر، بارها درباره پیری، مرگ و آسیب‌پذیری خود سخن گفته است.

جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت که مرگ ناگهانی لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و از نزدیک‌ترین متحدان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را به تأمل درباره مرگ، افزایش سن و آسیب‌پذیری شخصی خود واداشته است.

بر اساس این گزارش، ترامپ از درگذشت گراهام، که در ۷۱ سالگی و در اوج فعالیت سیاسی رخ داد، به‌شدت شوکه شده است. او در گفت‌وگو با شبکه ان بی سی نیوز گفته بود: «فکر می‌کردم او تا ابد زنده خواهد ماند.»

واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه نوشت ترامپ در محافل خصوصی بارها این پرسش را مطرح کرده که آیا سفرهای فشرده گراهام، از جمله بازگشت او از اوکراین اندکی پیش از مرگ، در این اتفاق نقش داشته است یا خیر. او همچنین درباره سابقه بیماری قلبی در خانواده گراهام و نقش عوامل ژنتیکی صحبت کرده است.

ترامپ قرار است روز سه‌شنبه در مراسم تشییع گراهام در کلیسای جامع ملی واشنگتن سخنرانی کرده و مرثیه او را قرائت کند.

در گزارش آمده است که مرگ گراهام هم‌زمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد سوءقصد نافرجام به ترامپ در پنسیلوانیا، بار دیگر رئیس‌جمهور آمریکا را به یاد آسیب‌پذیری خود انداخته است. ترامپ همچنان معتقد است زنده ماندنش در آن حادثه «یک معجزه» بوده و بارها ویدئوی سوءقصد را تماشا کرده است.

واشنگتن‌پست همچنین یادآور شده که ترامپ طی ماه‌های اخیر با تهدیدهای امنیتی دیگری نیز روبه‌رو بوده است؛ از جمله تهدیدی که به ایران نسبت داده شد و باعث شد او در جریان سفر اخیرش، به توصیه نهادهای امنیتی، هواپیمای خود را تغییر دهد.

به نوشته این روزنامه، اگرچه ترامپ در دوران عزاداری نیز از پیگیری برنامه‌های سیاسی خود دست نکشید، اما مرگ یکی از نزدیک‌ترین متحدانش، او را برای مدتی وادار کرد درباره گذر زمان، مرگ و محدودیت‌های زندگی تأمل کند.

لیندسی گراها سناتور ضد ایرانی آمریکایی روز ۲۱ تیرماه یک روز بعد از بازگشت از سفر اوکراین در خانه‌اش بر اثر آنچه که یک بیماری ناگهانی عنوان شده فوت کرد.

گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، در طول دوران فعالیت سیاسی خود به‌عنوان یکی از سرسخت‌ترین سناتورهای ضدایرانی در کنگره آمریکا شناخته می‌شد.

او نه‌تنها از حامیان پروپاقرص خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری بود، بلکه بارها تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را به صراحت مطرح کرد.

گراهام در مواضع تند خود، تهدید می‌کرد که آمریکا باید زیرساخت‌های هسته‌ای و نفتی ایران کشور را بمباران کند. وی ایران را «بزرگ‌ترین شر جهان» و «تهدیدی وجودی برای اسرائیل» می‌خواند و با طرح ایده‌های تهاجمی نظیر «دفاع پیشدستانه»، همواره بر طبل جنگ می‌کوبید.

برچسب ها: واشنگتن پست ، ترامپ ، امریکا
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