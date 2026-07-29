جوان آنلاین: با افزایش دمای هوا و استقبال روزافزون ایرانیها به شرکت در پیادهروی اربعین، کارشناسان بهداشت و درمان نسبت به شیوع موج گرمازدگی میان زائران هشدار داده و بر لزوم رعایت تدابیر پیشگیرانه تاکید کردند.
بر اساس گزارشهای بالینی، حالت تهوع، استفراغ، سرگیجه و خستگی مفرط، چهار علامت اصلی و شایع گرمازدگی به شمار میروند که زائران در صورت مواجهه با آنها باید اقدامات امدادی اولیه را بهسرعت آغاز کنند.
متخصصان توصیه میکنند افراد با مشاهده نخستین نشانههای ضعف، بلافاصله به محلهای استراحت تعبیهشده در طول مسیر راهپیمایی مراجعه کرده و تا بهبود شرایط جسمانی خود استراحت نمایند. همچنین به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار ناشی از دمای بالا، تاکید میشود که زائران برنامهریزی خود را به ساعتهای خنک روز موکول کنند.
در همین راستا، اکیداً توصیه میشود از پیادهروی و حرکت در بازه زمانی ساعت ۱۰ تا ۱۱ قبل از ظهر الی ۴ بعد از ظهر خودداری شود؛ چرا که در این ساعات، دمای هوا به اوج خود رسیده و خطر ابتلا به گرمازدگی شدید و مخاطرات سلامت ناشی از آن به طور چشمگیری افزایش مییابد.