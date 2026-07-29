بیانیه سنتکام درباره حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن

جوان آنلاین: بعد از اظهارات یک مقام آمریکایی در تایید حمله موشکی موفق ایران به پایگاه این کشور در اردن، ارتش آمریکا نیز به صورت رسمی این واقعه را تایید کرد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) بامداد چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: «ساعت ۵:۴۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه، چندین موشک بالستیک از ایران شلیک کردند».

در این بیانیه ادعا شده است: «همه موشک‌های ایرانی با موفقیت رهگیری شدند. نیروهای آمریکایی هوشیار و در آمادگی بالا هستند».

پیش از این، منابع محلی تصاویری از اصابت مستقیم موشک‌های ایرانی به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق منتشر کرده بودند.