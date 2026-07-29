جوان آنلاین: فروش غیرحضوری بلیت قطارهای مسافری برای ۱۶ تا ۳۱ مرداد از هم‌اکنون آغاز و تا ساعت ۱۱ صبح ادامه‌دارد.

بر اساس اعلام راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه (۷ مردادماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام می شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه (۷ مردادماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.