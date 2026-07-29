ساقط شدن پهپاد جاسوسی عربستان توسط یمن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ساقط شدن یک پهپاد جاسوسی متعلق به عربستان سعودی خبر داد.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها موفق شدند پهپاد جاسوسی از نوع کاریال وابسته به متجاوزان سعودی را ساقط کنند.

وی اضافه کرد که پهپاد مذکور با سلاح های مناسب حین اجرای مأموریت خصمانه بر فراز حریم هوایی استان صعده طی بامداد امروز ساقط شد.

سریع بیان کرد: نیروهای مسلح یمن به حمایت از حاکمیت کشور ادامه می دهند. واکنش به هر تجاوزی حق مسلم ما است.

وی روز سه شنبه نیز اعلام کرد: ما نفتکش NCC Ghazal را به دلیل نقض ممنوعیت دریانوردی اعمال شده علیه دشمن سعودی هدف قرار دادیم.