وزارت دفاع روسیه از تداوم حملات این کشور علیه بنادر و کشتی های اوکراین خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی شب های گذشته نیروهای مسلح این کشور حملات را علیه بنادر و کشتی های اوکراینی که در روند رساندن سلاح به نیروهای نظامی این کشور مشارکت داشته اند ادامه داده است.

در این بیانیه آمده است: در پی این حملات بندر میکولایف هدف قرار گرفت. انبارهای کالاهای نظامی و ذخایر سوختی وابسته به نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که شب گذشته پهپادهای این کشور ۲ کشتی حامل سلاح و تجهیزات نظامی به سمت بنادر اودیسا و چرنومورسک را هدف قرار دادند.