تنش در ۳ گذرگاه مهم جهان؛ هزینه حمل و نقل دریایی جهش پیدا کرد

گزارش های تحلیلی از افزایش بی سابقه هزینه های حمل و نقل دریایی به دلیل تنش در سه گذرگاه مهم(دریای سرخ، دریای سیاه و تنگه هرمز) خبر دادند.

جوان آنلاین: آژانس سی بی اس به نقل از تحلیلگران گزارش داد که هزینه حمل و نقل نفتکش ها به بالاترین سطح خود رسیده و این موضوع به دلیل جنگ کنونی در منطقه و تهدیدات علیه سه گذرگاه دریایی مهم در خاورمیانه و اروپا صورت گرفته است.

تحلیل منتشر شده از سوی گروه لویدز لیست نیز نشان می دهد که هزینه های مربوط به حمل و نقل نفتکش ها در دریای سیاه به دلیل حملات اوکراین علیه کشتی های روسیه به شدت افزایش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، هزینه های بارگیری نفتکش ها در بندر ینبع عربستان در دریای سرخ نیز افزایش و حرکت کشتی ها در تنگه هرمز نیز به شدت کاهش پیدا کرده است.

لویدز لیست اضافه کرد که همزمانی این تحولات به مثابه یک طوفان بی سابقه برای بازارهای انرژی به شمار می رود. هر تنش در هر کدام از گذرگاه های آبی به سرعت بر دیگر بازارها تأثیر منفی می گذارد. افزایش هزینه حمل و نقل دریایی، همراه با افزایش حق بیمه، منجر به افزایش هزینه‌های نفتکش‌های غول‌پیکر نفت خام VLCC و نفتکش‌های سوئزمکس شده است؛ این در حالی است که حجم محموله‌های عبوری از دریای سرخ، تنگه هرمز و دریای سیاه کاهش یافته است.