انصارالله تجاوز مشترک آمریکا و عربستان به عراق را محکوم کرد

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با محکوم کردن تجاوز مشترک آمریکا و عربستان به عراق، بر حق بغداد برای پاسخ به این تجاوز تأکید کرد.

جوان آنلاین: دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای تجاوز مشترک آمریکا و عربستان به عراق را به‌ شدت محکوم و آن را اقدامی «غیرقانونی، بزدلانه و مغایر با تمامی قوانین و منشورهای بین‌المللی» توصیف کرد.

انصارالله این حمله را تعرضی آشکار به حاکمیت و ملت عراق دانست و تأکید کرد این اقدام ادامه سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و عربستان در خدمت به پروژه صهیونیستی در منطقه است.

در این بیانیه، بر حق دولت، ارتش، ملت و مقاومت عراق برای پاسخ به این تجاوز تأکید شده و حمایت کامل ملت یمن از مردم عراق اعلام شده است.

دفتر سیاسی انصارالله همچنین از سازمان ملل متحد خواست مسئولیت خود را در قبال «تجاوزات آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان» در منطقه برعهده بگیرد.

طبق آخرین گزارش ها، در تجاوز مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مناطق مختلف عراق از جمله حمله به پایگاه های الحشد الشعبی، ۱۰ نیروی الحشد الشعبی به شهادت رسیدند و خساراتی به این مراکز وارد شد.