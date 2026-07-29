جوان آنلاین: علی اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین در گفت و گوی ویژه خبری گفت: به حمدالله امسال هم مثل سال‌های قبل، اشتیاق مردم برای حضور در مراسم راهپیمایی اربعین امام حسین علیه السلام و زیارت عتبات عالیات پرشور و با اشتیاق فراوان است.

وی افزود: تاکنون بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند، همه کسانی که قصد تشرف به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دارند باید حتما و الزاما در سامانه سماح ثبت نام بکنند.

قائم مقام وزارت کشور گفت: یک الزام دیگه‌ای هم در بحث ثبت نام داریم که افراد حتما باید بیمه شوند؛ بیمه هم امتیازاتی دارد و هم به دلیل مشکلاتی که در سفر ممکن است برای فرد ایجاد شود لازم است از ابن رو ثبت نام در سامانه و واریز بیمه اجباری است

پورجمشیدیان ادامه داد: اگر خدای نکرده کسی از این طریق ثبت نام نکند یا به طریق دیگه‌ای از مرز خارج شود، از امتیازات بیمه محروم میشود

وی تاکید کرد: حتی اتباع مجاز در داخل کشورمان، که بخش اعظم آن ها برادران عزیز یا خواهران عزیز افغانستانی ما هستند و به صورت مجاز در داخل کشور ما سکونت دارند آنان هم باید حتما از طریق سامانه سماح ثبت نام کنند و حق بیمه هم پرداخت بکنند که در سفرشان مشکلی نداشته باشند.

وی گفت: از این تعداد ثبت نامی تقریبا بالای ۵۰ درصد وارد کشور عراق شدند؛ یعنی هم ثبت نام کردند هم مشرف به زیارت شدند تقریباً نصف آنان هم برگشته اند، حدود نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر هم زیارت کردند و به کشور برگشتند.

پورجمشیدیان افزود: ثبت نام به سرعت ادامه دارد و خروج از کشور در حال انجام است.

مشکل خاص امنیتی نداشتیم

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه امنیت، اساس کار ما در اربعین است و با محوریت فرماندهی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج، اقدامات لازم برای تأمین امنیت زائران انجام شده است گفت: مشکل خاص امنیتی که بر رفت‌وآمد زائران تأثیر بگذارد نداشتیم؛ تنها تجاوز آمریکا به مرز شلمچه رخ داد که بلافاصله ترمیم شد.

وی با اشاره به مرزهای اربعینی گفت: مرز شلمچه در استان خوزستان، مرز چزابه در استان خوزستان، مرز مهران در استان ایلام، مرز خسروی در استان کرمانشاه، مرز باشماق در مریوان استان کردستان و مرز تمرچین در استان آذربایجان غربی؛ این شش مرز رسمی اربعینی ما هستند.

پورجمشیدیان ادامه داد: البته ما امسال تلاش کردیم که دو مرز اربعینی رو به صورت آزمایشی و بسیار محدود راه‌اندازی بکنیم که یک مرز الحمدالله راه‌اندازی شد؛ مرز سومار در استان کرمانشاه؛ مردم قهرمان گیلان‌غرب خیلی انگیزه داشتند برای این کار، الحمدالله این مرز راه‌اندازی شده و یک بخش بسیار محدودی هم از مردم خود منطقه از این مرز عبور کردند.

وی تاکید کرد: به دنبال این بودیم مرز چیلات رو هم در استان ایلام (منطقه دهلران) راه‌اندازی بکنیم که با مشکلاتی مواجه شده؛ امیدواریم که این دو مرز را هم برای سال‌های آینده به مرزهای اربعینی اضافه بکنیم که مردم راحت‌تر بتوانند برنامه‌ سفرشان را برنامه‌ریزی بکنند.

پورجمشیدیان تصریح کرد: همه تلاش ما در کمیته‌های ۱۸ گانه ستاد مرکزی اربعین این است که تسهیلاتی را فراهم کنیم؛ مردم بتوانند برابر سفارش زیبای آقای شهید ما که فرمودند “سفری آسان، ارزان و ایمن” را برای مردم فراهم بکنیم. به دنبال این کار هستیم

وی افزود: همه به دنبال این هستیم که تا حد ممکن شرایطی را فراهم بکنیم که زوار امام حسین علیه السلام در این ایام که برای اربعین مشرف می‌شوند، حداکثر همان هزینه‌های حمل و نقل برایشان باشد و سایر هزینه‌ها را تلاش ما این است کمک بکنیم که هزینه خاصی تحمیل نشود

وی گفت: با توجه به تجربیات، سال به سال مشکلات زوار امام حسین علیه‌السلام کمتر شده. مثلاً شما تصور بکنید یک زمانی ما داشتیم که برای عبور از مرز چندین ساعت مردم معطل می‌شدند برای اینکه بتوانند از مرز عبور بکنند؛ امروز با اقدام نیروی انتظامی با توجه به هماهنگی که با برادران عزیزمان در کشور عراق انجام دادند حداکثر معطلی در عبور از گیت‌های مرزی چهار ثانیه است

پورجمشیدیان در مورد مشکلات ترافیکی اظهار داشت: در شهر مهران که شلوغ‌ترین شهر ماست، برای عبور هیچ مشکل ترافیکی نداریم؛ یعنی هیچ معطلی برای ترافیک در مرزها و در شهرهای مرزی وجود ندارد الحمدلله با توجه به حضوری که عزیزان ما در پلیس راهور، راهنمایی و رانندگی، مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی ما دارند، مشکل خاصی در مسیرها نداریم.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ گیت عبور در ۶ مرز رسمی برای تسهیل تردد آماده شده است.

قائم مقام وزیر کشور در مورد تردد اتباع گفت: اتباع مجاز تنها می‌توانند از مرز شلمچه خارج شوند و اتباعی که از مسیر قفقاز برای عبور از ایران به عراق می‌روند، امکان تردد از مرز باشماق را دارند.

پورجمشیدیان گفت: اتباع افغانستانی و پاکستانی نیز در صورت دریافت ویزای عراق می‌توانند از مرز چذابه عبور کنند.

وی تصریح کرد: اتباع غیرمجاز نیز می‌توانند از طریق مجموعه جامعه‌المصطفی برای ثبت‌نام اقدام کنند و تسهیلات لازم برای آنان فراهم خواهد شد.