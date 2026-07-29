همدستی آمریکا و سعودی در تجاوز به خاک عراق

منابع عراقی از حملات آمریکا و عربستان به مناطق مختلف عراق خبر می دهند.

جوان آنلاین: به چند مقر نظامی در استان‌های بصره و واسط در جنوب عراق حمله شده است.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد: چند مقر نظامی در منطقه الدیر در استان بصره و منطقه الصویره در استان واسط عراق هدف حمله قرار گرفته‌اند.

تاکنون جزئیاتی درباره عامل حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

خبرنگار المیادین همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در شمال استان بابل در جنوب عراق و نیز شنیده شدن صدای انفجار در دشت نینوا در شمال این کشور خبر داد.

وی گزارش داد که در حمله به دشت نینوا، یک مرکز متعلق به الحشد الشعبی هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

در همین ارتباط ، فرماندهی عملیات الحشد الشعبی در بصره هدف قرار گرفتن مقر فرماندهی این گروه در بصره در ساعت دو بامداد با حمله هوایی را تایید کرد.

خبرنگار المیادین همچنین از حمله هوایی به شمال استان کربلا خبر داد و گفت: صدای انفجاری در منطقه زاب در استان کرکوک، شمال عراق شنیده شد.

رئیس دفتر شبکه المیادین نیز حملات به مناطق مختلف خاک عراق را تایید کرد.

وزارت دفاع عربستان سعودی نیز اعلام کرد که طی هماهنگی با فرماندهی مرکزی ایالات متحده، حملات هدفمندی را علیه اهداف شبه‌نظامیان در عراق انجام داده است.

در همین حال، ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه تایید کرد که به همراه ارتش عربستان سعودی، حملاتی را علیه پایگاه‌های مقاومت در عراق انجام داده است.

منابع عراقی نیز ساعاتی پیش اعلام کرده بودند که مقر گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب ضدایرانی در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق هدف حمله پهپادهای انفجاری قرار گرفته است.