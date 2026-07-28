هر ناو اروپا که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع است

معاون وزیر امور خارجه ایران نسبت به نزدیک شدن ناو‌های اروپایی به تنگه هرمز هشدار داد.

جوان آنلاین: کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: هر ناو اروپایی که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع ماست.

وی تاکید کرد: سیاست جمهوی اسلامی ایران این است که تنگه هرمز هیچ‌گاه به حالت قبل از جنگ برنگردد.

وی افزود: اگر تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ بازگردد موفقیت ما در جنگ کامل نیست.

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: اگر ما مسیر جنوبی تنگۀ هرمز را باز می‌کردیم دیگر به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستیم در تنگه اعمال حاکمیت کنیم.

غریب‌آبادی گفت: ایران برای اینکه حاکمیت خود را بر تنگه تثبیت کند نگران هیچ اقدامی نیست؛ حتی از سرگیری جنگ.

وی افزود: ما ظرفیت جدید دفاعی کشف کرده‌ایم به‌نام تنگۀ هرمز؛ تنگه هرمز بخشی از امنیت ملی ایران شده و یک ظرفیت و توان دفاعی برای ایران است.

غریب‌آبادی گفت که تنگه هرمز بخشی از امنیت ایران و یک ظرفیت و توان دفاعی برای کشور است.

غریب‌آبادی: دنیا بداند جمهوری اسلامی ایران ابزار‌های دفاعی خودش را ارتقا داده است.

پیشنهاد مسیر موقت در تنگه هرمز

غریب آبادی در ادامه گفت که پیشنهاد شده با عمان در مورد یک مسیر موقت در تنگۀ هرمز مذاکره شود و اگر تفاهم شد، جایگزین مسیر شمال و جنوب در تنگه شود.

معاون حقوقی وزارت خارجه ادامه داد:عمانی‌ها گفتند مسیری را طراحی کنیم که ۵۰ درصد آن در اختیار ایران باشد و ۵۰ درصد آن در اختیار عمان. ما گفتیم این موضوع رفع‌کنندۀ نگرانی‌های ایران نیست.

وی درباره پاسخ ایران به این پیشنهاد گفت: ما گفتیم که مسیر ورود به‌طور کامل در اختیار ایران باشد. این را اگر بپذیرند سراغ مرحلۀ بعد می‌رویم. ما حتی یک ساعت مسیر جنوبی تنگه را به رسمیت نمی‌شناسیم.

این مقام وزارت خارجه تصریح کرد:عمان اگر پیشنهاد ایران در مورد تنگۀ هرمز را نپذیرد تنگه همچنان بسته خواهد ماند و برای ازسرگیری جنگ آماده‌ایم. ما به‌هیچ‌وجه مسیر جنوبی تنگه را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که یک مسیر تنگه باید به‌طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر دیگر هم همین‌طور. این سناریو قطعی است و هیچ فرمول دیگری را ایران قبول نمی‌کند.