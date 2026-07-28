جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول ریاست جمهوری، محمدرضا عارف عصر سهشنبه (۶ مردادماه) در نشست مدیران روابط عمومی دستگاههای دولتی، با بیان اینکه امیدبخشی و تعامل مثبت با جامعه باید مبنای فعالیت روابط عمومیها باشد، اظهار کرد: روابط عمومیها نباید صرفاً به انعکاس تعریف و تمجید از عملکرد مدیران بپردازند، بلکه باید با پرهیز از اغراق و ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را تقویت کنند.
به گزارش ایرنا، وی یکی از مشکلات کشور را نبود استاندارد واحد در ارائه آمار دانست و گفت: ارائه آمارهای متفاوت از سوی دستگاههای مختلف، اعتماد مردم را کاهش میدهد و روابط عمومیها باید با هماهنگی و تبیین صحیح اطلاعات، از بروز چنین وضعیتی جلوگیری کنند.
دولت از همان ابتدا برنامه اداره کشور در شرایط جنگ را تدوین کرد
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه دولت چهاردهم از نخستین روز فعالیت خود با شرایط جنگی روبهرو بوده است، افزود: دولت از همان ابتدا برنامه اداره کشور در شرایط جنگ را تدوین کرد، اما راهبرد آن این بود که جامعه درگیر فضای جنگی نشود. روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی نیز این سیاست را بهخوبی دنبال کردند؛ بهگونهای که مردم پیش از جنگ ۱۲ روزه احساس شرایط جنگی نداشتند و در طول جنگ نیز با تصمیمات دولت همراهی کردند.
وی یکی از اصلیترین دلایل موفقیت دولت را رابطه نزدیک، صمیمی، باورمندانه و قلبی رئیسجمهور و هیأت دولت با «امام شهید» دانست و از الطاف امام شهید و رهبر معظم انقلاب به دولت چهاردهم قدردانی کرد.
عارف با اشاره به برخی انتقادها نسبت به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، اظهار کرد: حتی برخی مخالفان دولت نیز این تفاهم را دستاوردی مهم برای کشور میدانند، اما در فضای رسانهای گاهی اینگونه القا میشود که مذاکرهکنندگان خائن هستند. وی با تأکید بر اینکه دولت از نقد دلسوزانه استقبال میکند، از روابط عمومیهای دستگاههای دولتی و رسانههای حامی دولت خواست در تبیین دستاوردها و روشنگری برای افکار عمومی نقش فعالتری ایفا کنند.
از روابط عمومیهای دولت انتظار دارم روایت اول را ارائه دهند
وی ادامه داد: از مخالفان دولت توقعی ندارم، اما از روابط عمومیهای دولت انتظار دارم روایت اول را ارائه دهند و مسائل را بهدرستی تبیین کنند. ما در تبیین تفاهمنامه چقدر موفق بودیم؟ طبیعی است وقتی دستاوردها بهدرستی تبیین نشود، مخالفان دولت نیز با بیانصافی روایت خود را مطرح میکنند.
وی با تأکید بر اینکه مردم در دو جنگ اخیر در برابر قدرتهای سلطهگر ایستادگی کردند، گفت: وظیفه دولت خدمت به همین مردم است و هیچ راهی جز امیدآفرینی برای جامعه وجود ندارد. روابط عمومیها باید ضمن انتقال امید و آرامش، نقدها و مشکلات را نیز جمعآوری و به مدیران منتقل کنند و برای ایفای این نقش، از مصونیت حرفهای برخوردار باشند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ورود دولت به سومین سال فعالیت خود، همراهی مردم، صداقت، اجماعسازی و ارتباط نزدیک با «امام شهید» را از عوامل موفقیت دولت برشمرد و افزود: دولت در دو جنگ تحمیلی اخیر، متناسب با شرایط کشور، علاوه بر اختیارات قانونی از اقتدار خود نیز برای حل مسائل استفاده کرد؛ بهگونهای که در جریان جنگ ۱۲ روزه ظرفیت خروج کالا از گمرکات کشور دو برابر شد. البته در شرایط عادی، مبنای عمل اختیارات قانونی است، اما در صورت بروز شرایط بحرانی، دولت بار دیگر از اقتدار خود برای مدیریت امور استفاده خواهد کرد.
دشمن در جنگ با ایران به هیچیک از اهداف اعلامی خود نرسید
عارف با بیان اینکه دشمن در جنگ با ایران به هیچیک از اهداف اعلامی خود نرسید، گفت: نسبت به دو سال آینده خوشبین هستم و کشور پس از جنگ ۱۲ روزه در حوزه علم و فناوریهای راهبردی پیشرفتهای قابل توجهی داشته است. توسعه فناوریهای راهبردی، کاهش مشکلات معیشتی مردم و مقابله با گرانفروشی، از مهمترین اولویتهای دولت در ادامه مسیر خواهد بود. عارف: به دو سال آینده خوشبینم، اما خود را برای بدترین شرایط آماده کردهایم
وی با تأکید بر آمادگی کامل دولت برای همه سناریوهای پیشرو، تصریح کرد: ما برای شرایط جنگی کاملاً آماده هستیم و اگر آن جرثومه فساد بخواهد دوباره جنگی را آغاز کند، پروندهاش را برای ابد میبندیم. در مقابل، اگر توافقی حاصل شود، برنامههای کشور در شرایط عادی دنبال خواهد شد، اما در هر وضعیت، وظیفه دولت حفظ آرامش و امید در جامعه است.
معاون اول رئیسجمهور در پایان، حفظ سرمایه اجتماعی شکلگرفته پس از جنگ رمضان را وظیفه همه دستگاههای نظام دانست و از روابط عمومیها خواست برای هفته دولت، گزارشی واحد از عملکرد دولت و همچنین گزارشی از چالشها و دلایل آنها تهیه کنند تا ضمن جلوگیری از چندگانگی در اعلام آمار، روایت منسجم و مستندی از عملکرد دولت به مردم ارائه شود.