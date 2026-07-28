هر مسئله میدان نبرد باید به یک راهکار فناورانه تبدیل شود

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تأکید بر ضرورت مسئله‌محور شدن چرخه نوآوری دفاعی تصریح کرد: هر مسئله‌ای که در میدان نبرد شناسایی می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یک راهکار فناورانه، محصول عملیاتی و قابلیت دفاعی تبدیل شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا، روز گذشته در بازدید از سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، ضمن بررسی آخرین دستاوردها، پروژه‌های راهبردی و ظرفیت‌های فناورانه این مجموعه، بر نقش صنایع هوایی در آینده قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

سرپرست وزارت دفاع با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه صنعت دفاعی، توان دانشمندان، متخصصان و مدیران ایرانی است، گفت: تجربه جنگ اخیر ثابت کرد توان بازتولید، بازسازی و ارتقای ظرفیت‌های دفاعی کشور بیش از آنکه وابسته به تجهیزات باشد، متکی بر سرمایه انسانی، مدیریت جهادی و دانش بومی است؛ سرمایه‌ای که هیچ دشمنی قادر به نابودی آن نیست.

سردار ابن‌الرضا با تأکید بر ضرورت مسئله‌محور شدن چرخه نوآوری دفاعی تصریح کرد: صنایع دفاعی باید بیش از هر زمان دیگری بر نیاز‌های واقعی نیرو‌های مسلح متمرکز باشند؛ هر مسئله‌ای که در میدان نبرد شناسایی می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یک راهکار فناورانه، محصول عملیاتی و قابلیت دفاعی تبدیل شود.

وی توسعه توان دفاع هواپایه و دفاع دریاپایه را از اولویت‌های راهبردی وزارت دفاع برشمرد و افزود: صحنه نبرد امروز، صحنه فناوری‌های منفک و مستقل نیست؛ فناوری‌ها در همه حوزه‌های هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و جنگ الکترونیک، مکمل یکدیگرند و قدرت واقعی از ترکیب هوشمند این فناوری‌ها شکل می‌گیرد.

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به تحولات جهانی در حوزه فناوری‌های هوایی و سامانه‌های بدون سرنشین گفت: بررسی راهبرد‌های امریکا در حوزه پهپاد‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رویکرد‌های امروز آنان، متأثر از تجربه‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران است؛ از این‌رو وظیفه ما تنها حرکت در مرز فناوری نیست، بلکه باید بالاتر از لبه فناوری بجنگیم و همواره یک گام جلوتر از دشمن حرکت کنیم.

ابن الرضا با تأکید بر ضرورت جذب و به‌کارگیری نخبگان خاطرنشان کرد: آینده صنعت دفاعی ایران با اتکا به دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان نخبه کشور رقم خواهد خورد و این ظرفیت عظیم باید بیش از گذشته در خدمت اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. وی مدیریت خطرپذیر را لازمه جهش فناوری دانست و اظهار داشت: نوآوری بدون پذیرش ریسک شکل نمی‌گیرد؛ مدیران صنایع دفاعی باید با جسارت علمی، خطرپذیری و تصمیم‌های بزرگ، مسیر دستیابی به فناوری‌های آینده را هموار کنند، زیرا بسیاری از دستاورد‌های راهبردی امروز صنعت دفاعی، حاصل همین روحیه بوده است.

سرپرست وزارت دفاع توسعه فناوری‌های هوایی را فراتر از یک مأموریت دفاعی دانست و گفت: هر پیشرفت در صنایع هوایی، در حقیقت گامی در مسیر توسعه صنعتی کشور و شکل‌گیری تمدن صنعتی جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا فناوری‌های این حوزه، موتور محرک تحول در بسیاری از صنایع پیشرفته کشور به شمار می‌روند.

سردار ابن الرضا با بیان اینکه جنگ اخیر تنها موجب تحول در تجهیزات و فناوری نشد، افزود: این نبرد، تحول در اندیشه، مدیریت، تهدیدشناسی و دکترین توسعه صنعت دفاعی کشور را نیز به همراه داشت و امروز با نگاهی متفاوت، آینده صنعت دفاعی را طراحی می‌کنیم. وی با اشاره به جنگ شناختی دشمن علیه صنعت دفاعی کشور تأکید کرد: کسانی که گمان می‌کردند با هدف قرار دادن مراکز راهبردی دفاعی، صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران از حرکت بازخواهد ایستاد، امروز با واقعیتی کاملاً متفاوت روبه‌رو هستند؛ خطوط تولید فعال‌تر از گذشته، فناوری‌ها پیشرفته‌تر و اراده متخصصان و دانشمندان ایرانی برای ساخت آینده دفاعی کشور مستحکم‌تر شده است.

سرپرست وزارت دفاع افزود: صنعت دفاعی باید به‌گونه‌ای حرکت کند که با هر نوآوری، جغرافیای عملیات نیرو‌های مسلح را توسعه داده، آن را پویاتر، چندبعدی‌تر و ترکیبی‌تر سازد و گزینه‌های عملیاتی متنوع‌تری را در اختیار فرماندهان قرار دهد تا ابتکار عمل همواره در دست نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد. تحقق این هدف، نیازمند شکل‌گیری نهضت نوآوری، افزایش جسارت در تصمیم‌گیری و مدیریت هوشمندانه ریسک در کنار پایبندی به کیفیت و استاندارد‌های فنی است.