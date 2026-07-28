با حاکم شدن سکوت چندروزه بر میدان جنگ امریکا و ایران که با خبر پیشنهادات جدیدی به ایران و انجام گفت‌و‌گو بین ایران و عمان هم‌زمان بود، برخی گمانه‌زنی‌ها احتمال بازگشت به آتش‌بس و مذاکره مجدد را در فضای رسانه‌ای مطرح کرد.

به‌موازات این، خبر‌هایی مبنی بر مواجه شدن امریکا با چالش‌هایی در تداوم درگیری‌های نظامی مثل رسیدن به سقف عملیات در مناطق جنوبی ایران بدون دستیابی به نتیجه و جدی شدن کمبود مهمات راهبردی مثل موشک‌های سامانه‌های پدافندی و از دست دادن سامانه‌های راداری نیز به گوش می‌رسید که انگاره واماندگی، بلاتکلیفی و بن‌بست برای ترامپ را تقویت می‌کند.

در همین حال رئیس‌جمهور خودشیفته امریکا که رکورددار دروغ، بلوف و ادعا‌های به دور از واقعیت است، ادعای مذاکرات جدی با ایران و احتمال تکرار شرایط ونزوئلا را پیش کشید و هم‌زمان به وجود تمامی گزینه‌ها بر روی میز نیز اشاره داشت که البته شیوه تکراری او برای کنترل قیمت نفت در وضعیت‌های تنش و بحران است. چراکه قیمت نفت با تشدید درگیری بین انصارالله و عربستان سعودی به سرعت افزایش یافته و سه‌رقمی شده بود. اتفاقی که موقعیت ترامپ را در داخل و خارج از امریکا تهدید کرده و به او فشار می‌آورد. با این حال ایران هرگونه گفت‌و‌گو با طرف امریکایی را تکذیب و صرفاً گفت‌و‌گو با طرف عمانی را تأیید کرده است.

در چنین فضایی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز به امریکا رفته و با توجه به سابقه تحریک و فریب ترامپ برای جنگ با ایران و نگاه موجودیتی به جنگ و سودی که از تداوم جنگ امریکا نصیب صهیونیست‌ها می‌شود، احتمالاً برای حفظ روند جنگ و درگیری و حتی تشدید آن تلاش خواهد کرد.

پیوند منافع سیاسی یا شاید هم ضعف اپستینی ترامپ در برابر صهیونیست‌ها، تأثیرپذیری او از نتانیاهوی جنایتکار و فریب‌پیشه را محتمل می‌سازد که کیفیت آن در روز‌های آینده معلوم خواهد شد. با این حال سناریو‌های احتمالی پیش روی ترامپ را با در نظر گرفتن شرایط و روند‌های گذشته و حال، در موارد زیر جست‌و‌جو کرد:

۱- تداوم وضع موجود و امید به بروز رویدادی مثل آشوب داخلی در ایران

۲- انجام یک عملیات ضربتی برای دستاوردسازی و خروج از جنگ به صورت یک‌جانبه مثل حمله و تخریب علیه مراکز راهبردی

۳- بازگشت به جنگ گسترده و شدید با یا بدون رژیم صهیونیستی

۴- بازگشت به مذاکره و گردن نهادن به تفاهمنامه

با توجه به روحیه و منطق استکباری امریکا و تأثیرپذیری ترامپ از صهیونیست‌ها و باند مافیای فاسد و متوهم اطرافش، نمی‌توان تصور رویکرد و کنش منطقی و عقلایی از ترامپ داشت و صهیونیست‌ها هم به ترامپ به چشم یک مزیت طلایی برای خود نگریسته و حاضر به صرف‌نظر از این فرصت به‌دست‌آمده و ابزار مجانی نیستند. از این رو، میزان احتمالات برای سناریو‌های پیش رو را نه منطق و عقلانیت، بلکه میزان هزینه‌ها و مخاطراتی تعیین می‌کند که هر کدام برای ترامپ و باند مافیای فاسد همراه او داشته باشند. بنابراین راهکار اساسی ایران هم آمادگی کامل نظامی و استفاده از تمام توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تنبیه و مجازات جنایتکاران و گشودن جبهه‌های جدیدی است که به دشمن پیام ایستادگی و گسترش و تداوم جنگ تا رساندن دشمن به قبول شرایط ایران را منتقل و سیراب کند.

ایران اسلامی به‌اذن‌الله هم امکان و هم اراده اعمال این راهکار را دارد و در به‌کارگیری آن هیچ تردیدی وجود ندارد.