کیفرخواست متهمان پرونده شهادت رهبر انقلاب در آستانه صدور

جوان آنلاین: اعلام دادستان کل کشور مبنی بر نزدیک بودن صدور کیفرخواست پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب، خانواده معظم ایشان و شهدای مدرسه میناب و لامرد، از ورود این پرونده‌ها به فاز محاکمه حکایت دارد؛ روندی که هم‌زمان با تکمیل کیفرخواست‌های مربوط به جنگ ۱۲روزه و صدور ده‌ها کیفرخواست دیگر درباره جنایات رژیم صهیونیستی و دولت امریکا، نشان می‌دهد دستگاه قضایی علاوه بر تأکید بر اتقان آرای قضایی و رعایت عدالت، پیگیری حقوقی و کیفری جنایات جنگی را با جدیت دنبال می‌کند.

دهمین نشست بررسی، پیگیری، مستندسازی و اعلام خسارت‌های مربوط به «جنگ تحمیلی دوازده‌روزه» و «جنگ تحمیلی سوم» صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور و با حضور جمعی از مقامات قضایی برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی مرتبط با جنگ‌های اخیر و هماهنگی برای ادامه روند رسیدگی به این پرونده‌ها بود. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان کل کشور در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد شهدای والامقام، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و آرزوی شفای مجروحان و جانبازان جنگ‌های اخیر، از تلاش قضات، بازپرسان و دیگر عوامل قضایی در رسیدگی به پرونده‌های جنگی قدردانی کرد و گفت تمامی افرادی که به‌صورت مجاهدانه در حال بررسی و پیگیری این پرونده‌ها هستند، نقشی تعیین‌کننده در اجرای عدالت برعهده دارند. موحدی‌آزاد در ادامه با تأکید بر ضرورت اتقان آرای قضایی اظهار داشت: آرای صادره باید کاملاً مستدل، متقن و قابل دفاع باشد و بازپرسان نیز بدون نگرانی، تصمیمات قانونی خود را با استحکام کامل اتخاذ کنند. وی تصریح کرد اعتبار هر رأی، ابتدا به جایگاه قاضی صادرکننده و سپس به اعتبار دستگاه قضایی و حیثیت کشور گره خورده است. دادستان کل کشور همچنین بر اهمیت مشورت‌پذیری قضات تأکید کرد و گفت هرچند استقلال قاضی در صدور رأی یک اصل اساسی است، اما استفاده از نظرات کارشناسی و مشورت با همکاران می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند. به گفته وی، موفقیت یک قاضی در گرو تلاش مستمر، دقت، احتیاط و بهره‌گیری از تجربیات دیگران است. وی با تأکید بر اینکه رعایت عدالت و انصاف باید در تمامی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مرتبط با جنگ، اصل اساسی باشد، افزود اقدامات بازپرسان و دادیاران نیز باید با هماهنگی دادستان‌ها و سرپرستان دادسرا انجام شود و دادستانی کل کشور آمادگی دارد حمایت‌های لازم را از مجموعه‌های قضایی به عمل آورد. در ادامه این نشست، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جنگ‌های اخیر ارائه کرد و از تکمیل و صدور تمامی کیفرخواست‌های مربوط به جنگ ۱۲ روزه خبر داد. وی همچنین اعلام کرد تاکنون ۱۴۰ پرونده مربوط به جنگ ۴۰ روزه نیز منجر به صدور کیفرخواست شده است که از این تعداد، ۲۳ پرونده به جنایات رژیم صهیونیستی و در رأس آن بنیامین نتانیاهو اختصاص دارد و ۷۴ پرونده نیز مربوط به اقدامات دولت امریکا و رئیس‌جمهور این کشور است. صالحی با اشاره به عناوین اتهامی مندرج در این پرونده‌ها، گفت اتهاماتی نظیر افساد فی‌الارض، قتل، تخریب، ایراد ضرب و جرح عمدی و اقدامات تروریستی برای متهمان در نظر گرفته شده است. دادستان تهران در ادامه از نزدیک شدن چند پرونده ویژه به مرحله نهایی خبر داد و اعلام کرد کیفرخواست پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب، خانواده معظم ایشان و همچنین پرونده جنایات رخ‌داده در میناب و لامرد حداکثر تا دو هفته آینده صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و توقیف اموال معاندان خارج‌نشین گفت: مکاتبات و هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اموال منقول و غیرمنقول این افراد انجام شده و رسیدگی به این پرونده نیز با سرعت در حال پیگیری است.