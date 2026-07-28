آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

با اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از عوامل اصلی جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان، روند رسیدگی قضایی به یکی از هولناکترین پروندههای حوادث دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحله پایانی شد. پروندهای که براساس مستندات قضایی، اعترافات متهمان، اظهارات شهود و آرای قطعی مراجع قضایی، به شهادت چهار مأمور فراجا و ارتکاب اعمالی از جمله حمله مسلحانه، تخریب گسترده، زندهسوزی مأموران و اخلال شدید در امنیت عمومی انجامید و پس از طی تمامی مراحل دادرسی، از دادگاه بدوی تا تأیید حکم در دیوان عالی کشور، با اجرای مجازات دو محکوم اصلی، فصل دیگری از رسیدگی به این پرونده سنگین قضایی به پایان رسید.
با اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو تن از عوامل اصلی جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان، پرونده رسیدگی به بخشی دیگر از متهمان این حادثه که به شهادت چهار مأمور حافظ امنیت در جریان حوادث ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ انجامید، وارد مرحله اجرای احکام شد.
براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، در جریان این حادثه، چهار نفر از مأموران نیروی انتظامی که برای برقراری نظم و امنیت در محل حضور یافته بودند، به طرز فجیعی به شهادت رسیدند. بنا بر روایت شاهدان عینی، شدت خشونت و نحوه ارتکاب جنایت به حدی بود که حتی برخی از افراد حاضر در صحنه نیز با مشاهده این وقایع دچار رعب و وحشت شده و محل را ترک کردند.
مستندات پرونده نشان میدهد گروهی از آشوبگران با در اختیار داشتن سلاح گرم، قمه، چاقو، تبر، قداره و کوکتل مولوتف، علاوه بر تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، حمله به مردم، آتش زدن ساختمانها، کلانتری و ایجاد انسداد در معابر، فضای ناامنی گستردهای در منطقه ملکشهر اصفهان ایجاد کردند. در ادامه این درگیریها، مأموران پلیس که بدون سلاح در محل حاضر شده بودند، مورد حمله قرار گرفته و پس از ضرب و جرح، زندهزنده به آتش کشیده شدند. پرونده جنایت میدان شهید علیخانی دارای چندین متهم است که پیش از این نیز دو نفر از عناصر اصلی آن، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، پس از طی مراحل قانونی اعدام شده بودند. اکنون نیز حکم اعدام دو متهم دیگر این پرونده به اجرا درآمده است.
براساس محتویات پرونده، ابوالفضل سپاهی بادجانی از مؤثرترین عوامل این جنایت بوده و اغلب متهمان نیز در اظهارات خود به نقش محوری وی اشاره کردهاند. وی از نخستین افرادی بود که با در دست داشتن تبر و چاقو در صحنه حضور یافت و علاوه بر تحریک افراد برای ادامه آشوب، در مسدود کردن خیابانها، آتش زدن لاستیکها، تخریب و تحریق اموال عمومی و حمله به کلانتری نقش فعال داشت.
اسناد پرونده همچنین نشان میدهد سپاهی با پرتاب کوکتل مولوتف به سمت کلانتری، مشارکت در تخریب خودروها و بستن مسیرهای تردد، از عوامل اصلی ایجاد ناامنی در منطقه بوده است. شاهدان و دیگر متهمان نیز از حضور مستمر او در کانون درگیریها و نقش مستقیمش در حمله به مأموران پلیس سخن گفتهاند. براساس مستندات موجود، سپاهی یکی از مأموران را از روی موتورسیکلت به زمین انداخته، با چاقو به کتف وی ضربه زده و سپس به همراه تعدادی دیگر از متهمان، مأمور مجروح را روی زمین کشیده است. در ادامه، روی پیکر مأمور بنزین ریخته و در حالی که هنوز زنده بوده، در آتش سوخته است. در بخش دیگری از پرونده نیز آمده است که وی به همراه یکی دیگر از متهمان، مأمور دیگری را پس از ضرب و جرح به فضای سبز کنار میدان منتقل کرده، لباسهایش را از تن خارج و در آتش زدن او مشارکت کرده است.
یکی از متهمان پرونده نیز در اعترافات خود اعلام کرده است که ابوالفضل سپاهی با چاقو به مأمور مجروح ضربه زده و پس از انتقال وی به کنار تابلو، در بستن مأمور و ریختن بنزین روی او و آتش زدنش نقش داشته است. همین متهم همچنین از مشارکت سپاهی در انتقال و آتش زدن مأمور دوم خبر داده است.
امیرحسین صفری حسینآبادی نیز بنا بر محتویات پرونده، از ابتدای آشوبها با پوشاندن چهره و در دست داشتن قداره در صحنه حضور داشته است. وی در اعترافات خود اعلام کرده که همراه گروهی از آشوبگران وارد میدان شده، در مسیر به تخریب اموال عمومی پرداخته و با قداره به سمت مأموران حمله کرده است. او همچنین اظهار داشته که مشاهده کرده یکی از افراد با ریختن بنزین روی موتورسیکلت مأموران، آن را به آتش کشیده است. یکی از تکاندهندهترین بخشهای پرونده به رفتار صفری پس از مجروح شدن مأموران مربوط میشود. براساس مستندات، وی در حالی که یکی از مأموران هنوز زنده بوده، چندین ضربه دیگر با قمه به او وارد کرده و سپس با ضربه به شکم وی، در ادامه جنایت مشارکت داشته است. همچنین در پرونده آمده است که صفری پس از شهادت یکی از مأموران، روی پیت فلزی قرارگرفته بر پیکر شهید به رقص و پایکوبی پرداخته است. پس از شناسایی و دستگیری ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، تحقیقات مقدماتی تکمیل و کیفرخواست صادر شد. جلسات رسیدگی با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار و دفاعیات ارائهشده مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه با استناد به گزارشهای اطلاعات و امنیت فراجا، تحقیقات مقدماتی، دادههای استخراجشده از تلفنهای همراه متهمان، بازسازی صحنه جرم، اعترافات متهمان، اظهارات شهود و سایر مستندات پرونده، دفاعیات ارائهشده را غیرموجه تشخیص داد و نقش مؤثر هر دو متهم در ارتکاب جرائم انتسابی را محرز دانست.
بر همین اساس، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی به اتهام عضویت در گروههای باغی علیه امنیت ملی، محاربه از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، افساد فیالارض از طریق اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد، اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی، تخریب و تحریق اموال عمومی و دیگر اقدامات مجرمانهای که منجر به شهادت چهار مأمور حافظ امنیت شد، به اعدام محکوم شدند. پس از صدور رأی، محکومان و وکلای آنان درخواست فرجامخواهی کردند و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی پس از بررسی مستندات، حکم صادره را ابرام و تأیید کرد و در نهایت، پس از طی تمامی تشریفات قانونی، حکم اعدام این دو محکوم اجرا شد.
نمای نزدیک
تکذیب یک خبرسازی
بهدنبال اجرای حکم اعدام دو قاتل شهدای کودتای دیماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی اصفهان، حدود ۲۰۰ نفر از اراذل و اوباش با فراخوان قبلی و تجمع و شعاردهی علیه نظام، سعی بر تنشآفرینی داشتند که توسط فراجا متفرق شدند. رسانههای معاند با ادعای جعلی کشته شدن یک زن در این اجتماع سعی بر ایجاد التهاب کردهاند. در همین ارتباط، خبرگزاری قوه قضائیه روز گذشته با انتشار اطلاعیهای، ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی از سوی برخی رسانههای معاند مبنی بر کشته شدن خانمی با هویت معلوم در اطراف میدان علیخانی اصفهان را کذب دانست. خبرگزاری میزان نوشت: ادعاهایی در فضای مجازی از سوی برخی رسانههای معاند مطرح و عنوان شده شب گذشته (دوشنبه شب) خانمی با هویت معلوم در اطراف میدان علیخانی اصفهان کشته شده است. پیگیریها از دادگستری استان اصفهان نشان میدهد ادعای مورد اشاره کذب بوده و گزارشی مبنی بر کشته شدن زنی با هویت عنوانشده در محل مورد نظر واصل نشده است. خود این زن نیز با انتشار ویدئویی گفت «من زندهام».