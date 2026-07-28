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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۲
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یارانه معاندین خارج‌نشین قطع شد

1 دادستان کل کشور از شناسایی ۳۰۰ معاند خارج‌نشین دریافت‌کننده یارانه خبر داد.

جوان آنلاین: دهمین نشست بررسی، پیگیری، مستندسازی و اعلام خسارت‌های مربوط به «جنگ تحمیلی دوازده‌روزه» و «جنگ تحمیلی سوم» صبح امروز به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور مقامات قضایی برگزار شد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد در ابتدای این نشست با درود به روح پرفتوح شهدای والامقام، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و آرزوی شفای عاجل برای تمامی مجروحان و جانبازان جنگ‌های اخیر، از تلاش‌های جهادگونه قضات و کارگزاران قضایی قدردانی کرد و گفت: از تمامی قضات و عواملی که در بررسی پرونده‌های مربوط به جنگ‌های اخیر به صورت مجاهدانه در حال فعالیت و پیگیری هستند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

قطع یارانه ۳۰۰ معاند خارج‌نشین پس از طی مراحل قضایی

دادستان کل کشور در ادامه از شناسایی و برخورد با معاندین مقیم خارج از کشور خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۳۰۰ تن از معاندین خارج‌نشین که در داخل کشور یارانه دریافت می‌کردند، شناسایی شده‌اند. پس از انجام مراحل و تشریفات قضایی، در کنار شناسایی اموال این افراد، یارانه نقدی این اشخاص نیز به طور کامل قطع شده است.

تأکید بر اتقان آرا، مشورت‌پذیری و رعایت عدالت در پرونده‌های جنگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت «اتقان در تصمیمات و آرای قضایی» تاکید کرد و افزود: بسیار مهم است که آرای صادره از سوی قضات کاملاً مستدل و قابل دفاع باشد. بازپرس‌ها نباید در اتخاذ تصمیمات قانونی هیچ ابایی داشته باشند و مطمئن باشند که تصمیمات محکم آنها فاقد هرگونه ایراد حقوقی است. آرای هر پرونده در مرحله نخست بر اعتبار و جایگاه خود قاضی صادرکننده اثر می‌گذارد و در مرحله بعد، حفظ آبروی کشور را در پی دارد.

این مقام عالی قضایی با توصیه به قضات جهت بهره‌گیری از مشورت همکاران تصریح کرد: هرچند قاضی در صدور رأی در هر پرونده مستقل است، اما بهتر است برای رفع برخی ابهامات و مشکلات احتمالی، از نظر و مشورت دیگران نیز استفاده کند. نظرخواهی اقدام بسیار شایسته‌ای است و ما آن را تحسین می‌کنیم. قاضی به دو روش به موفقیت دست می‌یابد؛ نخست تلاش و زحمت فراوان و دوم رعایت احتیاط و دقت مضاعف در پرونده‌ها.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت و انصاف گفت: باید تمامی پرونده‌ها، حتی پرونده‌های مربوط به جنگ را بر اساس عدالت و انصاف بررسی کرد.

وی در ادامه بر لزوم رعایت تدبیر قضایی و هماهنگی‌های درون‌سازمانی اشاره کرد و یادآور شد: تدبیر قضایی بسیار مهم است؛ از این رو اقدامات بازپرسان و دادیاران باید با هماهنگی سرپرستان دادسرا و دادستان‌ها انجام گیرد. دادستانی کل کشور نیز آمادگی کامل دارد تا حمایت‌های لازم را در این مسیر به عمل آورد.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیهوده بودن تلاش‌های دشمنان گفت: قطعا دشمنان به اهداف خود نخواهند رسید. دشمن هیچ‌گاه نمی‌تواند نور اباعبدالله الحسین (ع) را با شهادتش خاموش کند و این انقلاب نیز امتداد همان نور حسینی است. رهبر شهید ما با عزت و عظمت به شهادت رسید و ما نیز ادامه‌دهنده همان مسیر روشن هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ایران روز به روز قوی‌تر می‌شود و خواهد شد. تجربیات ما در جنگ‌های اخیر افزایش یافته است و باید با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق پیش برویم. ما نیز در دستگاه قضا باید وظیفه قانونی و شرعی خود را به بهترین نحو انجام دهیم؛ چرا که امروز همه ما در میدان هستیم و کار ما در محکمه کمتر از مجاهدت افراد نظامی در میدان نبرد نیست.

آخرین وضعیت پرونده‌های جنگ دوازده‌روزه و چهل‌روزه از زبان دادستان تهران

در ادامه این نشست، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی مربوط به جنگ‌های اخیر پرداخت و اعلام کرد: کیفرخواست‌های مربوط به "جنگ ۱۲ روزه" به طور کامل تکمیل و صادر شده است. همچنین تاکنون ۱۴۰ پرونده مربوط به "جنگ ۴۰ روزه" نیز منتهی به صدور کیفرخواست قانونی شده است.

دادستان تهران درباره جزییات و متهمان اصلی این پرونده‌ها تشریح کرد: از میان این ۱۴۰ پرونده، ۲۳ پرونده مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی و در رأس آن شخص بنیامین نتانیاهو است. همچنین ۷۴ پرونده نیز مربوط به اقدامات دولت آمریکا و در رأس آن رئیس‌جمهور این کشور می‌باشد.

صالحی عناوین اتهامی مندرج در این کیفرخواست‌ها را شامل «افساد فی‌الارض»، «قتل»، «تخریب»، «ایراد ضرب و جرح عمدی» و «اقدامات تروریستی» اعلام کرد.

وی همچنین از صدور کیفرخواست پرونده‌های ویژه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب و خانواده معظم ایشان و همچنین پرونده‌های خاص دیگر مانند جنایات رخ‌داده در لامرد و میناب، حداکثر تا دو هفته آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان تهران در پایان در خصوص اقدامات صورت‌گرفته برای شناسایی و توقیف اموال معاندین تصریح کرد: در رابطه با اموال منقول و غیرمنقول معاندین خارج‌نشین، مکاتبات و هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده و پرونده با سرعت در حال پیگیری است.

برچسب ها: دادستان کل کشور ، قطع یارانه ، معاندین
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