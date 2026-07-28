کاهش دما و بارندگی در نوار شمالی کشور

جوان آنلاین: سه‌شنبه و چهارشنبه در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و فقط در برخی نقاط واقع در دامنه های شمالی البرز و ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد.

طی این دو روز در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش وزش باد، در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

پنجشنبه تا شنبه وزش باد در نیمه شرقی کشور ادامه خواهد داشت و فقط در ارتفاعات البرز به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می دهد.

تا پایان هفته دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی افزایش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۸ و حداقل دمای آن به ۲۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.