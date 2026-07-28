کد خبر: 1371378
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
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۲۰ اتوبوس دوکابین به خط ۱۰ بی‌آرتی تهران اضافه شد

بی ار تی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود ۲۰ دستگاه اتوبوس دوکابین وارداتی به خط ۱۰ بی‌آرتی خبر داد و گفت: تا پیش از مهرماه نیز اتوبوس‌های جدیدی به این خط اختصاص می‌یابد.

جوان آنلاین: مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در این آیین گفت: یکی از خطوط مهم اتوبوسرانی، خط ۱۰ بی‌.آر.تی است که مسافران را از دانشگاه علوم تحقیقات به میدان آزادی و از میدان آزادی به پایانه آزادگان منتقل می‌کند.

به گزارش مهر، وی افزود: ۵۰ دستگاه اتوبوس تک کابین نیز پیش از این به خط ۱۰ اختصاص یافته بود. تا پیش از مهرماه نیز تعدادی اتوبوس دیگر به این خط اختصاص خواهد یافت.

علیزاده یادآور شد: در ایام جنگ ۲۰۰ دستگاه اتوبوس رونمایی و در خطوط فعال شد. دو هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس در دوره ششم مدیریت شهری نوسازی شد که یک دوره طلایی در حوزه حمل و نقل است. قراردادهای ما هنوز به اتمام نرسیده و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیگر نیز وارد می‌شود. از اتوبوس‌های برقی ۵۰۰ دستگاه وارد شده و مابقی نیز وارد خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: به زودی با مصوبه شورا، استفاده از اتوبوس‌های خطوط بی.آر.تی بر اساس فرمول‌های پیش بینی شده رایگان خواهد بود. این روند در حال حاضر نیز با استقبال خوبی از سوی شهروندان همراه بود.

شهردار منطقه پنج تهران نیز گفت: یکی از سیاست‌های شورا و شهرداری تهران در این دوره افزایش و توسعه حمل و نقل عمومی بوده و بیش از ۴۰ درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است. در ابتدای دوره ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در تهران فعال بود که امروز به بیش از سه هزار و ۲۰۰ دستگاه رسیده است.

وی افزود: منطقه پنج نیز ۳۱۰ دستگاه اتوبوس داشت که در قرارداد با چین، ۴۰ دستگاه اتوبوس دوکابین نیز به منطقه پنج اختصاص یافت که امروز ۲۰ دستگاه اتوبوس چپ‌در در محور بزرگراه اشرفی اصفهانی از دانشگاه آزاد تا میدان آزادی وارد مدار خدمت می‌شود و با تردد بیش از ۶۰ هزار دانشجو، این خط یکی از خطوط مهمی به شمار می‌رود.

پوریافر یادآور شد: ۱۴۴ دستگاه اتوبوس در این خط فعال خواهند بود و درخواست می‌کنیم ۱۰ دستگاه دیگر نیز اضافه شود تا سر فاصله‌ها در ساعات پیک به دو دقیقه کاهش یابد.

پوریافر با اشاره به کیفیت بالای این اتوبوس‌ها گفت: امیدواریم با توسعه حمل و نقل عمومی به تدریج شاهد افزایش رضایت عمومی باشیم. تلاش مدیریت شهری بر این است که سیاست رایگان شدن حمل و نقل عمومی تداوم داشته باشد.

وی افزود: سه هزار نفر در روز به ظرفیت جابجایی مسافر در این خط اضافه خواهد شد.

برچسب ها: اتوبوس دو طبقه ، بی آر تی ، شرکت واحد اتوبوسرانی
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