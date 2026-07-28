کد خبر: 1371374
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۸
جامعه » اخبار كلی
حجت الاسلام اژه‌ای:

حقوق مردم در شرایط جنگی هم نباید نقض شود

اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی در همه شرایط، گفت: حتی در وضعیت جنگی نیز حفظ حقوق مردم و ممنوعیت هرگونه تجسس غیرقانونی باید به‌طور کامل رعایت شود.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در نشستی تخصصی با حضور برخی مسئولان قضایی و قضات، ضمن تاکید بر ضرورت مراعات حقوق مردم در همه شرایط، اظهار کرد: ما در همه حال باید به حقوق مردم احترام بگذاریم؛ مبادا به بهانه اقتضائات حاکم بر شرایط جنگی، خدا را فراموش کنیم و به حقوق مردم بی‌اعتنایی کنیم! معنای تحقق و گسترش عدالت، آن است که در همه شرایط، حتی شرایط اضطراری ایام جنگ، پاسدار حقوق مردم باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حفظ حقوق شهروندی، بیان داشت: ما در نظام اسلامی، بنا بر متون مقدس دینی خود و فرامین امامین انقلاب، خود را موظف و ملزم به حفظ حقوق شهروندی آحاد مردم می‌دانیم، ولو آنکه احدی از مردم، در جایگاه متهم و مظنون باشد. ما به حکم قانون، اعتقاد راسخ داریم که همه شهروندان، صاحب حرمت هستند و هتک حرمت آنان از سوی هر فرد و دستگاهی، مطلقاً ممنوع است. این قاعده در همه ایام، ساری و جاری است و تفاوتی ندارد که ایام جنگی باشد یا غیرجنگی.

رئیس دستگاه قضا با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی، گفت: اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل مترقی و لازم‌الاجرا در همه شرایط حتی شرایط جنگی است. این اصل راه را بر هرگونه تجسس خودسرانه و مداخله‌ی غیرقانونی در زندگی شخصی مردم مسدود می‌کند.

رئیس عدلیه ضمن تشریح حدود و ثغور اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی، عنوان کرد: ممکن است به اقتضاء شرایط جنگی و اضطراری که حاکم می‌شود، بنا بر تجویز قاضی مأذون، در موارد استثناء، در زندگی متهمی، تجسس شود؛ در اینجا نیز باید حدود و ثغور را رعایت کرد و دانست که این موضوع از استثنائات است؛ اولاً نباید بی‌محابا و غیرضرور، با هر درخواست تجسسی، موافقت شود؛ ثانیاً اگر ضرورت اقتضاء کرد، باید میزان تجسس و فرد یا افراد مورد وثوقی که قرار است به خروجی این تجسس، دسترسی داشته باشند، مشخص و معین باشد. همچنین باید بسیار از خروجی و محصول این تجسس، مراقبت شود که مبادا افراد غیرمسئول و فاقد صلاحیت به آن دسترسی پیدا کنند.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: بدون‌تردید، پیاده‌سازی دقیق و جامعِ اصل ۲۵ قانون اساسی، اعتماد عمومی به حاکمیت و سرمایه اجتماعی نظام را مضاعف می‌سازد.

برچسب ها: اژه ای ، قوه قضاییه ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

پادوی حقیر نتانیاهو!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

کلنگ بمب را می‌زنید!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

نظم ایرانی در تنگه هرمز

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

رفتار دو دیپلمات فرانسه در تهران غیرقابل قبول است

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار