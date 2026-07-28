تردد ۱.۴ میلیون زائر اربعین از مرزهای زمینی کشور

از ۲۵ تیر تا ۴ مرداد یک میلیون و ۴۲۲ هزار زائر حسینی در سفرهای رفت و برگشت از پایانه‌های مرزی کشور عبور کردند

جوان آنلاین: طبق اطلاعیه سازمان راهداری، از ۲۵ تیر تا ۴ مرداد یک میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴۵ زائر حسینی در سفرهای رفت و برگشت از پایانه‌های مرزی کشور عبور کرده‌اند.

سفر زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۲۳ درصد از مجموع سفرهای اربعین حسینی را تشکیل داده است.

سهم مرز شهید سلیمانی (مهران) از جابه‌جایی زائران با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی ۶۴ درصد است.

۲۸۷ هزار و ۲۵۲ زائر در سفر به سمت مرزهای اربعینی و برای خروج از کشور با استفاده از ۱۲ هزار و ۵۲۰ سرویس ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا شده‌اند.

همچنین ۴۳ هزار و ۹۷۹ زائر در سفرهای بازگشت با استفاده از ۴۵۹۸ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی به سمت مبادی اولیه سفر جابجا شده‌اند.