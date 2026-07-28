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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷
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بهره‌برداری از نخستین قطعه ۱۰ کیلومتری خط ۹ مترو تا ۳۶ ماه آینده

مترو مجری خط ۹ مترو تهران با اشاره به تکمیل مونتاژ بخش پشتیبان دستگاه حفاری مکانیزه TBMدر ایستگاه دولت‌آباد گفت: در صورت نبود موانع اجرایی، عملیات حفاری مکانیزه این خط از شهریورماه آغاز می‌شود.

جوان آنلاین: رهام پرورز، مجری خط ۹ مترو تهران در تشریح آخرین وضعیت اجرایی این پروژه اظهار کرد: هم‌اکنون در شفت ورودی دستگاه حفاری مکانیزه (TBM) در ایستگاه دولت‌آباد، ایستگاه A۹، قرار داریم. بخش بک‌آپ دستگاه به طور کامل مونتاژ شده و اکنون عملیات مونتاژ سر حفاری دستگاه در حال انجام است.

وی افزود: کاترهد دستگاه در محل پروژه و پای جرثقیل آماده نصب است و شیلد نیز به داخل شفت منتقل شده است. پیش‌بینی می‌کنیم تا یک ماه آینده عملیات مونتاژ دستگاه به طور کامل به پایان برسد و در صورت تداوم روند فعلی و عدم بروز مشکل خاص، در شهریورماه عملیات حفاری را آغاز کنیم.

مجری خط ۹ مترو تهران با اشاره به مشخصات این خط گفت: خط ۹ مترو تهران در مجموع ۵۳ کیلومتر طول و ۳۷ ایستگاه خواهد داشت و تقریباً با تمامی خطوط فعلی و آینده شبکه مترو تهران ارتباط و تقاطع خواهد داشت. این خط حداقل یک بار با خطوط مختلف از جمله خطوط ۴، ۶، ۸ و ۱۱ تقاطع خواهد داشت و با خط ۷ نیز در دو نقطه تبادل مسافر انجام می‌شود.

پرورز درباره نخستین فاز بهره‌برداری این خط توضیح داد: در مرحله نخست بهره‌برداری، مسیر از ایستگاه دولت‌آباد به سمت سه‌راه افسریه در شمال و به سمت تقی‌آباد در جنوب اجرا می‌شود. در محدوده تقی‌آباد نیز یک ایستگاه پیش‌بینی شده که محل اتصال خط ۹ به خط ۱۱ مترو خواهد بود.

وی ادامه داد: حفاری مکانیزه با دستگاه TBM از این محدوده به سمت شمال و سه‌راه افسریه انجام می‌شود، اما بخش جنوبی مسیر به دلیل شرایط موجود، با روش NATM یا حفاری غیرمکانیزه اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه در آن محدوده تراکم جمعیتی کمتری وجود دارد، اجرای آن در مراحل بعدی پروژه برنامه‌ریزی شده است.

بهره‌برداری از قطعه نخست خط ۹ از دولت‌آباد تا نبرد، با چهار ایستگاه؛ سال ۱۴۰۸

مجری خط ۹ مترو تهران با اشاره به برنامه زمان‌بندی پروژه تصریح کرد: اگر روند اجرای پروژه به همین شکل ادامه پیدا کند، انتظار داریم ظرف ۳۶ ماه آینده قطعه نخست این خط از دولت‌آباد تا محل تقاطع با خط ۴ در محدوده نبرد، با چهار ایستگاه، به بهره‌برداری برسد. طول این بخش حدود ۱۰ کیلومتر خواهد بود.

پرورز درباره وضعیت قرارداد و تأمین منابع مالی پروژه نیز گفت: از نظر مسائل قراردادی در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد، اما موضوع تأمین مالی باید مطابق برنامه دنبال شود. تاکنون پروژه در شرایط عادی پیش رفته و در مسیر اجرا نیز با معارض خاصی مواجه نشده‌ایم.

وی افزود: مطالعات پروژه به خوبی انجام شده و مطالعات فازهای یک و دو در حال اجراست. همچنین پس از ورود به مراحل اجرایی بعدی، مطالعات فاز سه نیز انجام خواهد شد.

مجری خط ۹ مترو تهران درباره ارزش قرارداد این پروژه اظهار کرد: قرارداد اجرای این خط به صورت ارزی منعقد شده و برآورد کل هزینه اجرای پروژه حدود ۲.۴ میلیارد یورو است.

وی در پایان با اشاره به روند آغاز پروژه گفت: عملیات اجرایی خط ۹ مترو تهران از شهریورماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد، اما به دلیل شرایط موجود و برخی وقفه‌ها، روند کار با تأخیرهایی همراه شد. با این حال، در این مدت کارخانه تولید سگمنت راه‌اندازی و تولید قطعات مورد نیاز تکمیل شده و دستگاه حفاری نیز برای آغاز عملیات آماده شده است.

برچسب ها: مترو ، مترو تهران ، خط مترو
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