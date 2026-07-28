رویترز: از هر ۳ آمریکایی ۲ نفر مخالف جنگ علیه ایران هستند

جوان آنلاین: نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک این خبرگزاری و مؤسسه ایپسوس که از روز جمعه تا یکشنبه انجام شده، نشان می‌دهد از هر سه آمریکایی تنها یک نفر از جنگ علیه ایران حمایت می‌کند.

بر اساس این نظرسنجی، ۶۹ درصد آمریکایی‌ها، از جمله از هر ۱۰ جمهوری‌خواه، چهار نفر معتقدند ترامپ «اهداف مداخله نظامی آمریکا در ایران را به‌طور شفاف توضیح نداده است.»

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ علیه ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه (۹ اسفندماه ۱۴۰۴) تاکنون همواره کمتر از ۴۰ درصد بوده است.

در میان رأی‌دهندگان مستقل نیز نامزدهای دموکرات برای انتخابات کنگره از حمایت بیشتری برخوردارند؛ به‌گونه‌ای که ۳۶ درصد از رأی‌دهندگان مستقل از نامزد دموکرات و ۲۰ درصد از نامزد جمهوری‌خواه حمایت کرده‌اند.

همچنین رأی‌دهندگان مستقل، عملکرد دموکرات‌ها در حوزه اقتصاد را نیز مطلوب‌تر از جمهوری‌خواهان ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، از اواسط ماه مارس (اوایل اردیبهشت) در نظرسنجی‌های رویترز/ایپسوس از شرکت‌کنندگان درباره حمایت یا مخالفت با حملات نظامی علیه ایران سؤال شده است. در آن مقطع، ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان از جنگ حمایت می‌کردند؛ این در حالی است که در روز آغاز جنگ (۴۰ روزه) میزان حمایت ۲۷ درصد بود و ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز اعلام کرده بودند که در این‌باره نظری ندارند.

این نظرسنجی به‌صورت آنلاین و در سراسر آمریکا انجام شده و جامعه آماری آن نیز یک‌هزار و ۲۴۶ بزرگسال آمریکایی و ضریب خطای نتایج حدود ۳ درصد اعلام شده است.