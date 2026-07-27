کد خبر: 1371306
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

هراس از ایران دست از سر نهاد‌های اطلاعاتی اسرائیل بر نمی‌دارد

1 رئیس شاباک این بار ایران را به تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات آتی رژیم صهیونیستی اسرائیل متهم کرد.

جوان آنلاین: در راستای روند وحشت از ایران که بر ساختار‌های مختلف اسرائیل حاکم است، رئیس شاباک این بار ایران را جزو کشور‌هایی معرفی کرد که برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات اسرائیل تلاش می‌کنند.

به گزارش تسنیم، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در این رابطه فاش کرد، رئیس شاباک در سلسله نشست‌هایی با مسئولین عالی رتبه اسرائیلی هشدار داد، تهران، مسکو و پکن برای برهم زدن روند انتخابات در اسرائیل تلاش می‌کنند و او به شدت از این تهدید نگران است.

در ادامه این گزارش آمده است: کانال ۱۳ صبح امروز دوشنبه مطلع شده است که دیوید زینی رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) در سلسله نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌هایی با مسئولین عالی رتبه اسرائیل به آنها نسبت به تلاش‌های ایران و چند کشور دیگری برای تاثیر گذاری بر روند انتخابات پیش رو هشدار داد و در این میانه علاوه بر ایران به کشور‌های روسیه و چین هم اشاره کرد و آنها را متهم کرد که به دنبال مشکل آفرینی در روند انتخابات اسرائیل بوده و وی به شدت از این تهدید نگران است.

به زعم زینی، سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) منابع قابل توجهی را برای مقابله با تلاش‌های ایران و کشور‌های خارجی برای خرابکاری در روند انتخابات اختصاص می‌دهد.

زینی انتخابات را بعد از خطر حملات گسترده علیه اسرائیل، دومین موضوع مهمی توصیف کرد که این روز‌ها ذهن شاباک را به خود مشغول کرده است. او مدعی شد سازمان تحت امرش هر آنچه لازم باشد انجام خواهد داد تا از هرگونه تلاش برای اخلال در انتخابات جلوگیری کند.

در بخش دیگری از گزارش هم آمده است: کمیته امور خارجی و امنیتی کنست اسرائیل امروز بحثی را درباره آمادگی‌ها برای انتخابات آغاز کرد. جلسه این کمیته با حضور دیوید زینی، رئیس شاباک، قاضی نوعام سولبرگ، رئیس کمیته انتخابات، رئیس اداره امنیت سایبری اسرائیل و همچنین نمایندگانی از شورای امنیت و ارتش اسرائیل برگزار شد.

بوعز بیسموث، عضو کنست و رئیس کمیته، اظهار داشت: «ایران تلاش خواهد کرد کارزار انتخاباتی را به جبهه‌ای دیگر تبدیل کند».

اسحاق هرتسوگ هم هفته گذشته بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت که رئیس شاباک زینی و رئیس کمیته انتخابات قاضی نوعام سولبرگ، تهدید‌های گوناگونی علیه سلامت انتخابات، هم در سطح داخلی و هم بین‌المللی، را به وی ارائه داده‌اند: «خطر‌ها بزرگ است، و همه ما باید نسبت به محتوایی که منتشر می‌کنیم، محتاط، خردمند و مسئولیت‌پذیر باشیم».

برچسب ها: ایران ، اسرائیل ، روسیه ، چین
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