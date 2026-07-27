کد خبر: 1371236
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۹
سیاست » اخبار کلی
عارف:

هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست؛ صنعت باید هوشمند شود

1 معاون اول رئیس‌جمهور گفت: صنعت کشور باید فناورانه باشد تا توان رقابت با اقتصاد جهانی را به دست آورد. امروز هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست، بلکه ابزاری کاربردی است و هوشمندسازی صنعت از مهم‌ترین وظایف کشور به شمار می‌رود.

جوان آنلاین: از ریاست‌جمهوری، نشست شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، به بررسی الزامات توسعه صنعتی کشور در شرایط پساجنگ اختصاص یافت؛ نشستی که در آن محمدرضا عارف با تأکید بر ضرورت توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته نوظهور و بومی، هوشمندسازی صنعت، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تدوین یک سند راهبردی دوساله را از اولویت‌های کشور برشمرد.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در نشست شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از عملکرد این وزارتخانه در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم و بازسازی مراکز صنعتی آسیب‌دیده، گفت: دشمن در جنگ رمضان به‌صورت هدفمند صنایع کشور را هدف قرار داد، اما روند بازسازی با سرعت و کیفیت مناسبی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه جنگ‌های اخیر، جنگ فناوری بودند، افزود: دشمن با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها به میدان آمد، اما دانشمندان جوان و متخصص کشور اجازه ندادند به اهداف خود برسد و توان دفاعی کشور در طول جنگ به‌طور مستمر ارتقا یافت.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به روند توسعه صنعتی کشور پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: هدف، تبدیل صنعت مونتاژ به صنعتی بومی و دانش‌بنیان بود و بر همین اساس، توسعه تحقیق و توسعه و پیوند صنعت و دانشگاه در دستور کار قرار گرفت. همچنین در سند چشم‌انداز توسعه، دستیابی به جایگاه نخست منطقه از طریق توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری‌های نوظهور پیش‌بینی شد.

عارف با اشاره به شرایط پساجنگ، بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه، همسایگان و اعضای پیمان‌هایی مانند اکو، شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد و گفت: پروژه ایران‌هراسی شکست خورده و راهبرد جمهوری اسلامی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی با تأکید بر اینکه در عصر انقلاب صنعتی چهارم راهی جز توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته نوظهور و بومی وجود ندارد، گفت: صنعت کشور باید فناورانه باشد تا توان رقابت با اقتصاد جهانی را به دست آورد. امروز هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست، بلکه ابزاری کاربردی است و هوشمندسازی صنعت از مهم‌ترین وظایف کشور به شمار می‌رود.

معاون اول رئیس‌جمهور توسعه صنعتی را از اولویت‌های دولت دانست و افزود: برای تأمین انرژی مورد نیاز صنایع، در برخی مقاطع ناچار به اعمال محدودیت در مصرف برق خانگی هستیم، هرچند صنایع نیز باید برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود، ایجاد نیروگاه‌های مستقل را دنبال کنند.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های صنعت خودرو، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست راهکار‌های عملیاتی برای رفع مشکلات و ناترازی‌های این بخش ارائه کند.

عارف در پایان با بیان اینکه کشور در شرایط «نه جنگ، نه صلح» قرار دارد، گفت: ایران اهل گفت‌و‌گو و تعامل است، اما در برابر هرگونه تهدید نیز با قدرت از خود دفاع خواهد کرد. به گفته وی، تدوین یک سند راهبردی دوساله برای توسعه صنعتی در چارچوب اسناد بالادستی ضروری است و توسعه فناوری‌های نوظهور باید به اولویت نخست کشور تبدیل شود.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، هوش مصنوعی ، جنگ رمضان
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