معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: مذاکرات در اسلام‌آباد آغاز شد و طرف آمریکایی طرحی ارائه کرد که درخواست‌های افراطی در آن منعکس شده بود که هیئت ایرانی این طرح را به صراحت رد کرد.

جوان آنلاین: کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در همایش حقوقدانان جان فدا، با اشاره به روند مذاکرات اخیر، گفت: مذاکرات در اسلام‌آباد آغاز شد و طرف آمریکایی طرحی ارائه کرد که درخواست‌های افراطی در آن منعکس شده بود. هیئت ایرانی این طرح را به صراحت رد کرد.

وی ادامه داد: طرف آمریکایی اعلام کرد که در صورت رد این طرح، مذاکرات شکست‌خورده تلقی می‌شود و آنها بازخواهند گشت. در نهایت نیز همین اتفاق رخ داد و هیئت آمریکایی مذاکرات را ترک کرد.

غریب‌آبادی تأکید کرد: از سوی هیئت ایرانی هیچ‌گونه اصرار یا التماسی برای ادامه مذاکرات صورت نگرفت و این رویکرد، نمونه‌ای از دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران بود.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به تحولات مربوط به تنگه هرمز، گفت: پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران در پی جنایات آمریکا و حدود بیش از دو هفته پیش، بار دیگر تنگه هرمز را بست، گفت‌و‌گو‌هایی در عمان برگزار شد.

وی اظهار کرد: اصرار طرف مقابل این بود که مسیر جنوبی که برای تردد کشتی‌ها باز شده بود، تا زمان رسیدن مذاکرات ایران و عمان به نتیجه، همچنان باز بماند و پس از آن بسته شود، اما هیئت ایرانی این پیشنهاد را نپذیرفت.

غریب‌آبادی تصریح کرد: ما به‌صراحت اعلام کردیم که نتیجه مذاکرات هرچه باشد، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای جنگ مشخص بوده است و این‌گونه طرح‌ها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. پس از آن نیز سیاست تداوم انسداد تنگه هرمز و اعمال دور شدید دریایی ادامه یافت که این نیز جلوه‌ای از دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.