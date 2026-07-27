جوان آنلاین: کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه گفت: در مذاکرات اخیر اسلامآباد، طرف آمریکایی طرحی را ارائه کرد که خواستههای افراطی در آن منعکس شده بود. هیئت ایرانی با صراحت این طرح را رد کرد.
وی تصریح کرد: طرف آمریکایی عنوان کرد که در صورت رد این طرح، مذاکرات با شکست مواجه شده و بازمیگردند. پاسخ ما این بود که برگردید؛ در نتیجه هم ما برگشتیم و هم آنها. هیچگونه التماسی برای تداوم مذاکرات از سوی هیئت ایرانی صورت نگرفت و این همان دیپلماسی عزتمندانه است.
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه اضافه کرد: حدود دو هفته قبل و در پی جنایات صورتگرفته توسط آمریکا، اقدام به بستن تنگه هرمز کردیم. در گفتوگوهایی که در عمان برگزار شد، اصرار طرف مقابل این بود که مسیر بازشده در جنوب و تردد کشتیها ادامه یابد تا مذاکرات به نتیجه برسد و تنگه بسته نشود.
غریبآبادی گفت: هیئت ایرانی این پیشنهاد را نپذیرفت و با صراحت اعلام کردیم که نتیجه هرچه باشد، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران تغییر نخواهد کرد. آن طرح پذیرفته نشد و بستن تنگه هرمز و دور جدید درگیریها تداوم یافت؛ این تجلی واقعی دیپلماسی عزتمندانه است.