جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۲۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹ نفر افزایش یافته است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۳ شهید و ۱۲ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند. از مجموع شهدا، ۲ نفر به‌ تازگی و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات قبلی به شهادت رسیده‌اند.

همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی و سازمان امداد و نجات قادر به دسترسی به آنان نیستند.

طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک‌ هزار و ۲۰۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۹۰۰ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۳ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۲۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹ نفر افزایش یافته است.