کد خبر: 1371227
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

افزایش مجوزهای صادرات تسلیحات آلمان به رژیم صهیونیستی

آلمان دولت آلمان تأیید کرده است که در پنج ماه اول سال ۲۰۲۶ تقریباً ۸۰۰ میلیون یورو مجوز صادرات اسلحه به اسرائیل را تصویب کرده است.

جوان آنلاین: دولت برلین تأیید کرده است که آلمان در پنج ماه اول سال ۲۰۲۶ تقریباً ۸۰۰ میلیون یورو (۹۱۳ میلیون دلار) مجوز صادرات اسلحه به اسرائیل را تصویب کرده است که بیشتر از مجموع ۲۰ ماه گذشته است.

طبق پاسخ وزارت امور خارجه فدرال به سوال پارلمانی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تقریباً تمام مجوزها در ماه آوریل و مه صادر شده است.

با وجود ادعای دولت آلمان مبنی بر نگرانی از ویرانی‌های ایجاد شده توسط ارتش اسرائیل در غزه این مجوزها حاکی از افزایش چشمگیر صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی از یکی از متحدان این رژیم در اروپاست.

دولت آلمان اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد از ارزش مجوزهای تسلیحاتی به یک «پروژه بزرگ دریایی» که نامی از آن برده نشده، اختصاص داده شده است. تحلیلگران می‌گویند محتمل‌ترین گزینه، یک زیردریایی ساخته شده توسط شرکت آلمانی TKMS است.

زیردریایی INS Drakon، یک زیردریایی کلاس دلفین II با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، سال گذشته اولین سفر دریایی خود را در یک کارخانه کشتی‌سازی در کیل در دریای بالتیک انجام داد. ارزش تخمینی آن ۴۸۰ میلیون یورو (۵۴۸ میلیون دلار) است. طبق گزارش رسانه‌های آلمانی، این زیردریایی هفته گذشته رسماً به نیروی دریایی رژیم صهیونیستی تحویل داده شد.

سال گذشته، گزارش‌ها در مورد اینکه آیا مجوز صادرات این زیردریایی اعطا شده است یا خیر، متناقض بود. این سفارش به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. در حالی که این شرکت آن را تأیید کرده بود، دولت آلمان در آن زمان آن را تکذیب کرد.

این تردید ممکن است ناشی از نگرانی‌های حقوقی پیرامون روند دادرسی علیه آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه و همچنین تغییر افکار عمومی در آلمان باشد که عمدتاً مخالف صادرات سلاح به اسرائیل هستند. طبق گزارش‌های رسانه‌ها، آلمان در حال تأمین مالی حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های ساخت زیردریایی دراکن و تقریباً یک سوم از هزینه‌های ساخت زیردریایی‌های کلاس داکار در آینده است.

روث رود از سازمان تحقیقاتی انگلیسی «تحقیقات دنیای سایه» به الجزیره گفت: «اسرائیل از کشتی‌های آلمانی برای شلیک به غزه، محاصره و گرسنگی دادن به غزه استفاده کرده و از زیردریایی‌ها برای استقرار سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌کند. در زمانی که اسرائیل جنگ‌های وحشیانه‌ای را علیه همسایگان خود به راه انداخته و در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است، این صادرات زیردریایی ابزار دیگری در زرادخانه کشتار جمعی اسرائیل به دست می‌دهد.»

در اوایل ماه اوت، صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس مدعی شد که آلمان هیچ مجوز دیگری برای تجهیزات نظامی که می‌تواند توسط اسرائیل در نوار غزه استفاده شود، صادر نکرده است. در آن زمان، تحقیقات الجزیره نشان داده بود که آلمان از اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که اسرائیل جنگ نسل‌کشی خود را علیه غزه آغاز کرد، تقریباً ۱۲ میلیون دلار محموله سلاح به اسرائیل صادر کرده است و این تعلیق جزئی کوتاه مدت بود. در ماه نوامبر، دولت محدودیت‌ها را لغو کرد و به بررسی درخواست‌های صادرات به صورت موردی بازگشت. حتی در طول تعلیق، تحویل‌های قبلاً تأیید شده ادامه یافت. به عنوان مثال، در ماه سپتامبر، یک محموله سلاح ۷۹۴۰۰۰ دلاری از آلمان در فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو فرود آمد.

آلمان یکی از بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان است. طبق گزارش صادرات تسلیحات وزارت اقتصاد که در اواسط ماه ژوئیه منتشر شد، در شش ماه اول سال ۲۰۲۶، مجوزهایی برای تسلیحات به ارزش ۱۳.۸۷ میلیارد یورو (۱۵.۸ میلیارد دلار) اعطا شده است. این رقم بیش از چهار برابر مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ است. اوکراین همچنان دریافت‌کننده اصلی صادرات تسلیحات آلمان است.

برچسب ها: آلمان ، جنگ ایران و اسرائیل ، اسرائیل
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