مجوز خاص انگلیس به اوکراین برای کور کردن رادار روسیه

جوان آنلاین: در حالی که حملات پهپادی ماههای اخیر اوکراین به روسیه خبرساز شده، انگلیس میخواهد علنا به اوکراین برای کور کردن سامانههای راداری روسیه، مجوز ویژهای صادر کند.
قرار است در جریان دیدار رئیسجمهور اوکراین با نخستوزیر جدید انگلیس اندی برنهام، لندن حقوق مالکیت معنوی فناوری جنگ الکترونیک «استون کلوک» خود را به اوکراین بدهد.
طبق گزارش وبگاه ترکیهای «کلش ریپورتس»، این اقدام انگلیس، اوکراین را قادر میسازد تا تجهیزات مورد نیاز برای «کور کردن شبکههای دفاع هوایی روسیه» را به صورت انبوه تولید کند.
قرار است امروز دوشنبه برنهام در جریان مذاکرات با زلنسکی در یک تأسیسات دریایی انگلیس، این انتقال فناوری را اعلام کند.
تجهیزات و قطعات استون کلوک به اندازه تبلت به پهپادهای تهاجمی اوکراینی متصل میشوند تا از شناسایی توسط شبکههای راداری دشمن جلوگیری کنند و رادارهای روسیه را کور کنند.
طبق گزارشها، انگلیس پیش از این هزاران دستگاه از این نوع را به اوکراین تحویل داده بود اما اعطای حقوق تولید به اوکراین اجازه میدهد تا قابلیتهای خود برای حملات مستقل دوربرد را به طور مستقل افزایش دهد.
برنهام پیش از دیدار با زلنسکی بر همسویی استراتژیک بین انگلیس و اوکراین تأکید کرد.
او گفت: «استون کلوک بهترین نوآوری بومی بریتانیا است و در خط مقدم اثبات شده است و برای محافظت از امنیت ما در هر دو کشور حیاتی خواهد بود.»
طبق گزارش کلش ریپورتس، انگلیس از زمان آغاز این جنگ، ۲۵ میلیارد پوند بودجه نظامی به اوکراین ارائه کرده است.