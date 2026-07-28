جوان آنلاین: خوزستان با تولید سالانه ۳۷۰هزارتن خرما که ۲۳درصد تولید خرمای کشور را شامل میشود همواره به عنوان دومین استان تولیدکننده این محصول مطرح است. با این وجود، نبود صنایع تبدیلی موجب شده تا قسمت قابل توجهی از این محصول ازدر فاصله نخلستان تا بازار فروش ازبین رفته و نخلداران را دچارضرر بسیاری کند. حالا به گفته فرماندار آبادان قرار است با احداث پالایشگاه خرما که نقش مهمی در تبدیل این محصول به سایر فرآوردهها دارد، رونق اقتصادی قابل توجهی را نصیب نخلداران این شهرستان کند.
استان خوزستان با دارا بودن ۴۱هزار هکتار نخیلات و حدود ۶میلیونو۸۰۰ هزار اصله نخل همواره به عنوان یکی از مهمترین و بهترین تولید کنندگان این محصول در میان استانهای دارای نخلستان به شمار میرود. به طوری که درحال حاضر سالانه ۳۷۰ هزار تن خرما از نخلستانهای این استان که ۲۳ درصد خرمای تولیدی کشور را شامل میشود؛ برداشت میشود. این مزیت درحالی است که متنوعترین خرما از جمله، برحی، بریم، کبکاب، عویدی، عویمری، زاهدی، دیری، گنطار و جوزی دراین منطقه تولید میشود، همچنین باید به رقم استعمران اشاره کرد که بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده است.
دراین میان، شهرستان شادگان با بیش از ۲میلیونو۴۰۰ هزار اصله نخل و تولید سالانه حدود ۱۵۰هزار تن خرما، بزرگترین تولیدکننده این محصول را استان را به خوداختصاص داده و پس ازآن میتوان از شهرستانهای آبادان، کارون، خرمشهر، بهبهان و ماهشهر نام برد.
احداث پالایشگاه نجات بخش خرما
قابلیت مصرف تازهخوری در مراحل مختلف از جمله، خارَک، رطب و خرما و همچنین استفاده در صنایع غذایی موجب شده تا سالانه حدود ۱۱۰هزارتن خرمای تولید شده در خوزستان از جمله نوع «استعمران» ازسوی کارگاههای بستهبندی و صادرکنندگان خریداری وبه کشورهای روسیه، بلاروس، ازبکستان، هند، امارات، چین، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی صادر شود. درحالی که جهاد کشاورزی استان خوزستان هرساله برنامههای آموزشی و ترویجی، کارگاههای تخصصی، پایش آفات و آموزش شیوههای نوین آبیاری را اجرا میکند و طرح احیا و جوانسازی نخیلات فرسوده از طریق جایگزینی ارقام تجاری ارزشمند در دست اقدام دارد.
با این حال، فرسودگی صنایع بستهبندی، کمبود واحدهای فرآوری، نبود پایانه صادراتی و محدودیتهای ناشی از تحریمها موجب شده تا این محصول نتواند درآمد خوبی را نصیب نخداران کند که دراین میان میتوان نخلداران آبادان که یکی از قطبهای تولیدی خرما در خوزستان به شمار میرود اشاره کرد، موضوعی که بارها مسئولان این شهرستان قول رفع آن را دادند، اما تاکنون اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است. خسرو پیرهادی، فرماندار آبادان با بیان اینکه این شهرستان ازدیرباز تا کنون یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور بوده وباید توسعه این بخش بر پایه ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید دنبال شود، میگوید: «یکی از مشکلات نخیلداران نبود صنایع تبدیلی در این شهرستان است چراکه این موضوع علاوه بر کاهش ضایعات، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری، توسعه صادرات، ارزآوری و رونق اقتصادی روستاها را فراهم میکند و میتواند کشاورزی آبادان را از خامفروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت کند.»
وی با اشاره به راه اندازی پالایشگاه خرما دراین شهرستان میافزاید: «راهاندازی این صنعت میتواند زنجیره ارزش این محصول را تکمیل کرده و زمینه تولید انواع فرآوردههای صادراتمحور از جمله شیره خرما، قند مایع، سرکه، الکل صنعتی، خوراک دام، خمیر خرما و سایر محصولات جانبی را فراهم کند، موضوعی که علاوه بر جلوگیری از خامفروشی، موجب افزایش درآمد نخلداران، توسعه صادرات و ایجاد فرصتهای شغلی جدید خواهد شد.»
از آنجا که راهاندازی این صنایع نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی است، لذا این مهم میطلبد تا سرمایه گذران بخش خصوصی در این زمینه سرمایهگذاری کنند. موضوعی که در صورت تحقق، ضمن جلوگیری از خامفروشی و کاهش ضایعات میتواند آبادان را به یکی از قطبهای صنایع فرآوری خرما در ایران تبدیل کرده و با افزایش ارزش افزوده، رونق صادرات غیرنفتی، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت اقتصاد محلی، نقش مهمی در توسعه پایدار جنوب غرب کشور ایفا کند.