کد خبر: 1371078
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۰
ايران » ايران

خدمات بی‌وقفه مهران به زائران اربعین

حوریه ملکی
جوان آنلاین: مرز مهران این روز‌ها بار دیگر به کانون تپنده سفر اربعین تبدیل شده است. گذرگاهی که با استقرار صد‌ها موکب، آماده‌سازی پارکینگ‌های بزرگ، پیش‌بینی مراکز اسکان و بسیج همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی، خود را برای میزبانی از خیل زائران حسینی آماده کرده است. در این میان، نقش مردم ایلام در میهمان‌نوازی و همدلی، جلوه‌ای ویژه به این میزبانی گسترده بخشیده است. 
 
با نزدیک شدن به اربعین حسینی، استان ایلام و به‌ویژه مرز بین‌المللی مهران، صحنه آمادگی گسترده برای عبور و خدمت‌رسانی به زائران شده است. بر اساس اعلام مسئولان، ۳۹۵موکب در سطح استان و مسیر‌های منتهی به مرز مهران فعال هستند که از این تعداد، حدود ۱۶۰موکب در شهرستان مهران و ۷۰موکب نیز در میدان اربعین و پایانه مرزی مستقر شده‌اند. این موکب‌ها روزانه بیش از ۴۵هزار پرس غذای گرم برای ناهار و بیش از ۵۰هزار پرس برای شام میان زائران توزیع می‌کنند. 
استاندار ایلام با اشاره به آغاز موج تردد زائران از آمادگی کامل استان برای میزبانی از عاشقان اباعبدالله‌الحسین (ع) خبر داد. احمد کرمی گفت: «همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی استان برای خدمات‌رسانی شایسته به زائران پای کار آمده‌اند و تلاش شده هیچ خللی در این روند ایجاد نشود.»
وی تأکید کرد پارکینگ بزرگ اربعین با ظرفیت بیش از ۵۰هزار خودرو فعال شده و با ۲۸بخش عملیاتی و سامانه پایش تصویری، مدیریت ترافیک و انتقال زائران به پایانه مرزی را بر عهده دارد. 
 
 اسکان، تغذیه و پشتیبانی در مسیر زائران
فرماندار ایلام نیز با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان در این شهر گفت: «یک سایت بزرگ پذیرایی و اسکان در محل نمایشگاه بین‌المللی چغاسبز راه‌اندازی شده که ۵۶ غرفه در آن، روزانه در سه وعده غذایی به زائران خدمات می‌دهند.» احسان اکبری همچنین از آماده‌سازی سایت اسکان اضطراری در پارک بلوط چغاسبز با ظرفیت ۱۰۰چادر خبر داد و افزود: «مسجدها، مدرسه‌ها و فضا‌های ورزشی شهر نیز برای اسکان موقت زائران پیش‌بینی شده‌اند.»
به گفته وی، در صورت بروز ازدحام یا مشکل در مهران، امکان اسکان روزانه ۳۰هزار نفر در شهر ایلام فراهم شده است. در کنار این تمهیدات، مردم استان نیز همچون سال‌های گذشته با در اختیار گذاشتن منازل خود، نقش مهمی در تکریم زائران ایفا می‌کنند. فرماندار مهران نیز با اشاره به جایگاه این مرز در سفر اربعین گفت: «بیش از ۶۵درصد زائران اربعین، مرز مهران را برای خروج از کشور انتخاب می‌کنند.» حیدر نعمتی افزود: «توسعه پارکینگ‌ها، تقویت خدمات درمانی، افزایش شمار مواکب و استقرار نیرو‌های امدادی و انتظامی، شرایطی فراهم کرده تا تردد زائران با نظم و آرامش بیشتری انجام شود.»
در همین حال، برای مسیر جدید چیلات نیز شش‌جایگاه سوخت راه‌اندازی شده است تا ناوگان حمل‌ونقل و خودرو‌های زائران با مشکل سوخت‌رسانی روبه‌رو نشوند. مسئولان تأکید کرده‌اند زائران حتماً کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشند و کارت‌های موجود در جایگاه‌ها فقط برای موارد اضطراری در نظر گرفته شده است. مجموع این اقدامات نشان می‌دهد، ایلام امسال نیز با اتکا به تجربه سال‌های گذشته، هماهنگی دستگاه‌ها و همراهی مردم، خود را برای میزبانی گسترده و آبرومندانه از زائران اربعین آماده کرده است. میزبانی‌ای که در آن، خدمت، همدلی و عشق به سیدالشهدا (ع) در کنار هم به نمایش گذاشته می‌شود.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اربعین ، ایلام ، عزاداران
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