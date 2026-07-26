کد خبر: 1371070
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

آرامکو همچنان در آتش 

پهپاد متجاوز بر فراز یمن هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: در میان اخبار روز گذشته که به حادثه دریایی در دریای سرخ و سرنگونی یک فروند پهپاد سعودی در حریم یمن اشاره داشت، اطلاعات به‌دست‌آمده از ماهواره نیز از تداوم آتش‌سوزی در آرامکو حکایت دارد که به‌تازگی یمنی‌ها آن را هدف قرار داده بودند. 
دیروز، سازمان دریانوردی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای در دریای سرخ خبر داد و اعلام کرد: «گزارشی از سقوط یک پرتابه در آب در فاصله‌ای بسیار نزدیک به یک نفتکش در دریای سرخ دریافت کردیم.» همچنین بنابر اعلام سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، یک فروند پهپاد شناسایی و رزمی «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه و متعلق به عربستان سعودی، هنگام انجام عملیات در حریم هوایی استان الجوف سرنگون شده است. پس از اینکه عربستان بندر الحدیده یمن را بمباران کرد، یمنی‌ها تأسیسات آرامکو را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. حالا تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این تأسیسات در جازان که ۹۹ درصد ذخایر نفت خام عربستان را در خود جای داده، همچنان در آتش می‌سوزد و احتمالاً این دود عظیم ناشی از آتش‌سوزی یک مخزن ذخیره نفت خام است. اطلاعات دیگری که از تصاویر ماهواره‌ای به‌دست آمده حاکی از این است که بنادر کویت و عربستان کاملاً خالی شده‌اند. یمن تأسیسات نفتی عربستان را بمباران کرد و نفتکش‌ها گریختند. مقر‌های امریکا در کویت نیز هدف حملات ایران بوده است. از زمان لغو تفاهم‌نامه، کشتی‌ها به‌تدریج کاهش یافته‌اند. در بیانیه نیرو‌های مسلح یمن تأکید شده که ساقط کردن این پهپاد با استفاده از «سلاح مناسب» صورت گرفته و این اقدام در چارچوب دفاع از حاکمیت ملی یمن انجام شده است. نیرو‌های مسلح یمن همچنین اعلام کردند که هرگونه تلاش برای نقض حریم هوایی این کشور را با تمام توان سرکوب خواهند کرد و از توانمندی‌های لازم برای مقابله با تهدیدات برخوردار هستند. 

 یمن را به مردمش واگذارید 
علی بن احمد المعشنی از اعضای مجلس شورای عمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به کشور‌های خلیج فارس که آن را «نصیحت صمیمانه» توصیف کرد، به صراحت نوشت: «سرزمین یمن را به مردمش واگذارید، چه موافقت کنند و چه بجنگند، این مسئله مربوط به خودشان است و آنها به سرنوشت و آینده خود آگاه‌تر هستند.»
 المعشنی ضمن هشدار درباره پیامد‌های استمرار سوق دادن شبه‌جزیره عربستان به جنگ‌هایی که هیچ برنده‌ای ندارند، هشدار داد: «مداخلات فعلی صرفاً یک داروی بی‌حسی موقت است که اثرات آن از بین می‌رود و درد با شدت بیشتری بازمی‌گردد و آنچه در طول دوره گذشته ارائه شده، درمان ریشه‌ای برای رنج مردم یمن نبوده است.»
 این مقام عمانی با اشاره به دامنه رنج و مشکلات انسانی که یمنی‌ها در دهه‌های گذشته متحمل شده‌اند، تأکید کرد: «زمان آن فرا رسیده است که کودکان یمنی امنیت لازم را برای رفتن به مدارس خود پیدا کنند، سالمندان مراقبت دریافت کنند و فقرا با عزت نان خود را به دست آورند تا بتوانند به مزارع خود بازگردند و راه برای روشنفکران، اندیشمندان و سرمایه‌گذاران جهت بازسازی کشور و حفظ میراث «یمن شاد و سعادتمند» باز شود.» او گفت: «افکار عمومی یمن کاملاً می‌داند که در طول تمام سال‌های گذشته قربانی بوده و به این باور قطعی رسیده که هیچ‌کس پوست شما را مانند ناخن خودتان نمی‌خاراند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پهباد ، عربستان ، سعودی ، آرامکو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

پادوی حقیر نتانیاهو!

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

انتقام فوتبال از سیاست

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

لاروخا شایسته قهرمانی 

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار