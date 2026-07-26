آرامکو همچنان در آتش 

جوان آنلاین: در میان اخبار روز گذشته که به حادثه دریایی در دریای سرخ و سرنگونی یک فروند پهپاد سعودی در حریم یمن اشاره داشت، اطلاعات بهدستآمده از ماهواره نیز از تداوم آتشسوزی در آرامکو حکایت دارد که بهتازگی یمنیها آن را هدف قرار داده بودند.
دیروز، سازمان دریانوردی بریتانیا از وقوع حادثهای در دریای سرخ خبر داد و اعلام کرد: «گزارشی از سقوط یک پرتابه در آب در فاصلهای بسیار نزدیک به یک نفتکش در دریای سرخ دریافت کردیم.» همچنین بنابر اعلام سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، یک فروند پهپاد شناسایی و رزمی «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه و متعلق به عربستان سعودی، هنگام انجام عملیات در حریم هوایی استان الجوف سرنگون شده است. پس از اینکه عربستان بندر الحدیده یمن را بمباران کرد، یمنیها تأسیسات آرامکو را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. حالا تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که این تأسیسات در جازان که ۹۹ درصد ذخایر نفت خام عربستان را در خود جای داده، همچنان در آتش میسوزد و احتمالاً این دود عظیم ناشی از آتشسوزی یک مخزن ذخیره نفت خام است. اطلاعات دیگری که از تصاویر ماهوارهای بهدست آمده حاکی از این است که بنادر کویت و عربستان کاملاً خالی شدهاند. یمن تأسیسات نفتی عربستان را بمباران کرد و نفتکشها گریختند. مقرهای امریکا در کویت نیز هدف حملات ایران بوده است. از زمان لغو تفاهمنامه، کشتیها بهتدریج کاهش یافتهاند. در بیانیه نیروهای مسلح یمن تأکید شده که ساقط کردن این پهپاد با استفاده از «سلاح مناسب» صورت گرفته و این اقدام در چارچوب دفاع از حاکمیت ملی یمن انجام شده است. نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کردند که هرگونه تلاش برای نقض حریم هوایی این کشور را با تمام توان سرکوب خواهند کرد و از توانمندیهای لازم برای مقابله با تهدیدات برخوردار هستند.
یمن را به مردمش واگذارید
علی بن احمد المعشنی از اعضای مجلس شورای عمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به کشورهای خلیج فارس که آن را «نصیحت صمیمانه» توصیف کرد، به صراحت نوشت: «سرزمین یمن را به مردمش واگذارید، چه موافقت کنند و چه بجنگند، این مسئله مربوط به خودشان است و آنها به سرنوشت و آینده خود آگاهتر هستند.»
المعشنی ضمن هشدار درباره پیامدهای استمرار سوق دادن شبهجزیره عربستان به جنگهایی که هیچ برندهای ندارند، هشدار داد: «مداخلات فعلی صرفاً یک داروی بیحسی موقت است که اثرات آن از بین میرود و درد با شدت بیشتری بازمیگردد و آنچه در طول دوره گذشته ارائه شده، درمان ریشهای برای رنج مردم یمن نبوده است.»
این مقام عمانی با اشاره به دامنه رنج و مشکلات انسانی که یمنیها در دهههای گذشته متحمل شدهاند، تأکید کرد: «زمان آن فرا رسیده است که کودکان یمنی امنیت لازم را برای رفتن به مدارس خود پیدا کنند، سالمندان مراقبت دریافت کنند و فقرا با عزت نان خود را به دست آورند تا بتوانند به مزارع خود بازگردند و راه برای روشنفکران، اندیشمندان و سرمایهگذاران جهت بازسازی کشور و حفظ میراث «یمن شاد و سعادتمند» باز شود.» او گفت: «افکار عمومی یمن کاملاً میداند که در طول تمام سالهای گذشته قربانی بوده و به این باور قطعی رسیده که هیچکس پوست شما را مانند ناخن خودتان نمیخاراند.»