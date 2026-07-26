ماجراجویی ژئوپلیتیک زلنسکی برای جلب ترامپ

جوان آنلاین: اوکراین پس از هدف قرار دادن کشتی تجاری ایران در دریای خزر، این بار با متهم کردن روسیه به همکاری با تهران در حمله به پایگاههای امریکا، در پی پیوند زدن جنگ خود با مسکو به معادلات امنیتی خاورمیانه است؛ رویکردی که با هدف افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی کییف نزد واشینگتن و جذب کمکهای بیشتر غرب انجام میشود.
اوکراین که پس از پنج سال جنگ فرسایشی با روسیه خسارتهای گستردهای را متحمل شده، اکنون بهجای تمرکز بر یافتن راهکاری برای پایان جنگ، تلاش دارد دامنه نقشآفرینی خود را به دیگر پروندههای منطقهای گسترش دهد. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در تداوم مواضع خصمانه و ضدایرانی خود، ادعاهای جدیدی را درباره همکاریهای اطلاعاتی و ماهوارهای میان مسکو و تهران در خلیج فارس مطرح کرد. زلنسکی روز یکشنبه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، نوشت که به دستگاههای اطلاعاتی اوکراین دستور خواهد داد اطلاعات ادعایی خود را در خصوص آنچه وی «کمکهای جدید روسیه به ایران» خوانده است، با شرکای خود به اشتراک بگذارند. زلنسکی مدعی شد که از ابتدای ماه جولای، اوکراین رصد فعال ماهوارههای جاسوسی روسیه بر فراز کشورهای حوزه خلیج فارس و تأسیسات نظامی امریکا در این منطقه را ثبت کرده است.
وی در ادامه مدعی شد که تصاویر مذکور متعاقباً در ایران ظاهر میشوند. وی در ادعایی دیگر، مدعی وجود همبستگی آشکار میان تصاویر ماهوارهای روسیه از این سایتها و حملات ایران (هم پیش از حملات جهت آمادگی و هم پس از آن برای ارزیابی خسارتهای وارده) شده است. رئیسجمهور اوکراین به طور مشخص ادعا کرد که تنها در روزهای ۱۹ و ۲۰ جولای، چهار پایگاه هوایی شامل دو پایگاه در بحرین، یک پایگاه در اردن و یک پایگاه در کویت در محدوده هدف ماهوارههای روسیه قرار گرفتهاند. وی مدعی شد که هدف از این اقدام کاملاً روشن است و هیچکس در جهان نباید چشمان خود را به روی این واقعیت ساده ببندد. زلنسکی در پایان با ادعای اینکه باید جلوی روسیه و جنگ اوکراین گرفته شود، تأکید کرد که باید شاهد فشارهای بینالمللی باشیم.
اظهارات زلنسکی یک روز پس از حمله ارتش اوکراین به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر مطرح شد؛ اقدامی که برای اولین بار دامنه عملیات کییف را به این پهنه آبی از زمان آغاز جنگ با روسیه گسترش داده است. این کشتی حامل محموله آهن به مقصد روسیه بود و هدف قرار گرفتن آن، نشاندهنده تلاش کییف برای کشاندن پیامدهای جنگ به مسیرهای تجاری و مناطق پیرامونی روسیه است.
ادعاهای اطلاعاتی زلنسکی در شرایطی مطرح میشود که اوکراین در جنگ طولانی با روسیه به دلیل ضعف اطلاعاتی نتوانسته حملات گسترده هوایی این کشور را بهطور مؤثر رصد یا مهار کند و بخش قابلتوجهی از زیرساختهای نظامی، صنعتی و انرژی این کشور در نتیجه این حملات آسیب دیده یا نابود شده است. با این حال، کییف اکنون درباره تحولات امنیتی در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود، دستیابی دقیق به اطلاعات نظامی را مطرح میکند. به نظر میرسد زلنسکی با پیوند زدن جنگ اوکراین به تحولات خاورمیانه که اکنون در کانون توجهات جهانی قرار دارد، درصدد است جایگاهی برای کشورش در رویارویی میان امریکا و ایران کسب کند و از این مسیر، توجه دولت ترامپ را برای تداوم حمایتهای نظامی و تسریع در ارسال تسلیحات مورد نیاز اوکراین در برابر روسیه جلب کند. زلنسکی دیروز در پیام خود از متحدان غربی خواست که موشکهای رهگیر را هرچه زودتر به دست اوکراین برسانند تا بتواند دامنه حملات به خاک روسیه را گسترش دهد.
احضار کاردار کییف
در پی حمله اوکراین به کشتی ایرانی در خزر، وزارت خارجه دیروز کاردار این کشور در تهران را احضار کرد. در جلسه احضار، به کاردار اوکراین تذکر داده شد که حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر نه تنها نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه است، بلکه تهدیدی آشکار علیه امنیت همه کشورهای ساحلی است و دولت اوکراین باید در این زمینه پاسخگو باشد و آمران و عاملان این جنایت را مجازات کند. همچنین تأکید شد که ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع کرده و تعرض به جان و دارایی شهروندان خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت. سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز شنبه شب در گفتوگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن محکومیت حمله نظامی اوکراین به شناور تجاری، خواستار واکنش قاطع شورای امنیت، اتحادیه اروپا و جامعه بینالمللی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این اقدام جنایتکارانه شد.