شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد اکثریت آمریکایی‌ها معتقدند جنگ علیه ایران «سخت‌تر» از آن چیزی بوده که رئیس‌جمهور ایالات متحده پیش‌بینی می‌کرد و اکثریت در یک نظرسنجی واژگان «عدم قطعیت» و «ناامیدی» را برای توصیف احساس خود استفاده کرده‌اند.

جوان آنلاین: طبق نتایج نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز و موسسه یوگاو که شامگاه یکشنبه منتشر شد، ۵۸ درصد از شرکت‌کنندگان درباره جنگ آمریکا علیه ایران ابراز «عدم قطعیت»، ۵۷ درصد احساس «ناامیدی»، ۳۶ درصد احساس «بدبینی» و تنها ۱۹ درصد احساس «خوش‌بینی» کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، همچنین ۷۰ درصد معتقدند جنگ علیه ایران سخت‌تر از آنچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌بینی می‌کرده، است و ۲۰ درصد مطابق پیش‌بینی‌های او و تنها ۴ درصد آسان‌تر توصیف کرده‌اند.

سی‌بی‌اس گزارش داد: برای اکثر آمریکایی‌ها همچنان مهم است که تنگه هرمز باز شود، به‌ویژه با توجه به اینکه قیمت بنزین در داخل کشورشان رو به افزایش است، اما این بدان معنا نیست که مردم فکر کنند این کار آسان خواهد بود. با توجه به این موضوع، ترجیح پایان دادن به جنگ علیه ایران همچنان دیدگاه اکثریت است.

این رسانه آمریکایی افزود: مردم هنوز احساس نمی‌کنند که درک درستی از اتفاقات روزمره در تنگه هرمز دارند، احساسی که ماه‌ها و هفته‌ها فروکش نکرده است و از نظر اکثر مردم، رئیس‌جمهور ترامپ کمکی به شفاف‌سازی در افکار عمومی نمی‌کند، زیرا اکثر آنها احساس می‌کنند که ترامپ اوضاع را بهتر از آنچه است، جلوه می‌دهد.

سی‌بی‌اس نیوز با اشاره به مشکلاتی که آمریکا در جنگ علیه ایران متحمل شده، گزارش داد: نیمی از ایالات متحده می‌گویند قیمت بنزین دشوار یا طاقت‌فرسا است، هرچند این عدد اکنون کمی از اوج خود فاصله دارد. اما ارتباط آن با جنگ علیه همچنان پابرجاست، زیرا کسانی که بیشتر تحت تاثیر منفی قرار گرفته‌اند، به‌ویژه از اقدام نظامی ناراضی هستند.

نتایج نظرسنجی این شبکه و موسسه یوگاو که از میان ۲۱۹۳ بزرگسال آمریکایی در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۴ ژوئیه (۳۱ تیر الی ۲ مرداد ماه) با درصد خطای مثبت و منفی ۲.۷ انجام شد، نشان داد: ۸۳ درصد از جوانان آمریکایی در بازه سنی ۱۸ الی ۲۹ سال خواستار پایان جنگ علیه ایران هستند و تنها ۱۷ درصد این بازه سنی به ادامه جنگ تاکید دارند.