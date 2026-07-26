جوان آنلاین: کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در این رابطه فاش کرد: آمریکاییها به شدت به تل آویو فشار میآورند تا مشارکت شرکتهای چینی در پروژههای زیرساختی اسرائیل به حداقل برسد و در این رابطه تاکید ویژهای بر پروژه بزرگ مترو دارند.
به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: کانال ۱۲ اطلاع یافت که وابسته اقتصادی آمریکا با حسابدار کل وزارت خزانهداری اسرائیل، اخیرا دیدار و درباره مشارکت شرکتهای «غیردوست با اسرائیل» در اقتصاد داخلی گفتوگو کرده است.
این رسانه اعتراف کرد: پروژه مترو، بزرگترین پروژه زیرساختی در تاریخ اسرائیل بهشمار میرود و هزینه کل آن بیش از ۱۷۰ میلیارد شیکل برآورد شده است.
بنا بر اعلام سازمان ملی حملونقل، ۲۰ کنسرسیوم متشکل از ۳۳ شرکت از نقاط مختلف جهان، برای شرکت در مرحله مقدماتی مناقصههای اصلی این پروژه که ارزش آن حدود ۶۵ میلیارد شیکل است، درخواست دادهاند: ۱۱ شرکت اسرائیلی، ۹ شرکت هندی، ۶ شرکت چینی، ۵ شرکت اروپایی و تنها دو شرکت آمریکایی این کنسرسیوم را تشکیل میدهند.
با این حال شبکه ۱۲ اطلاع یافت که وابسته اقتصادی آمریکا در اسرائیل اخیراً با حسابدار کل وزارت دارایی اسرائیل، دیدار کرده است؛ گفتوگویی که بر مشارکت شرکتهایی از کشورهای «غیردوست با اسرائیل» در اقتصاد اسرائیل متمرکز بود - عبارتی که به گفته یک منبع آمریکایی، اساساً ریشه در نگرانیها درباره مشارکت چین در اقتصاد داخلی اسرائیل دارد.
این در حالی است که منابع آگاه در وزارت دارایی اسرائیل با اذعان به فشارهای آمریکا خواهان تشویق شرکتهای آمریکایی برای رقابت در مناقصهها و تنگ کردن عرصه بر شرکتهای چینی شدند.
در بخش دیگری از گزارش هم آمده است: تنش پیرامون مشارکت شرکتهای چینی در پروژه مترو موضوع تازهای نیست. سال گذشته، کانال ۱۲ از وجود مناقشهای داخلی در وزارت دارایی درباره امکان مشارکتدادن شرکتهای چینی در مناقصهها خبر داد، آن هم علیرغم مخالفت شناختهشده آمریکاییها نسبت به حضور چینیها در چنین پروژههایی.
مقامات وزارت دارایی در آن زمان نگران بودند که ضعف پاسخدهی شرکتهای اروپایی به کمبود شدید تعداد شرکتهای شرکتکننده در مناقصههای اسرائیل بینجامد. فشار آمریکا بر فعالیت چین در پروژههای زیرساختی، پیشتر نیز به لغو قراردادهایی انجامیده است.
ماه مارس سال گذشته بود که رسانهها فاش کردند نمایندگان دولت آمریکا در دیداری که «استثنایی» و «تهاجمی» توصیف شد، ادعاهایی درباره دخالت چین در اسرائیل مطرح کردند. آمریکاییها از جمله خواستار توضیح درباره مشارکت شرکت چینی CRRC در پروژه خط آبی قطار سبک قدس شدند.
یک ماه بعد، وزارت دارایی اسرائیل در راستای خواست واشنگتن شرایط مناقصه را بهگونهای تغییر داد که از عقد قرارداد با شرکت چینی جلوگیری شود؛ اقدامی که پیشبینی میشود تأخیر قابلتوجهی نیز در پروژه ایجاد کند.
فشارهای مشابهی نیز پیشتر در دوران دولت بایدن اعمال شده بود که به کنارگذاشتن شرکتهای چینی از مناقصههای پروژههای قطار سبک در کشورهای بلوک شرق انجامید.