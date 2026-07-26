دادگاه داخلی لیکود هم مقابل نتانیاهو ایستاد

جوان آنلاین: روزنامه زیمان یسرائیل در خبری در این رابطه نوشت: با وجود تمام تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای لغو انتخابات داخلی لیکود، اما این حزب در مقابل آن ایستاد و مانع از تحقق خواسته او برای این کار شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این خبر تاکید شده، برای آنکه نتانیاهو انگیزه‌ای برای شعله ور کردن جنگ و تنش جدیدی نداشته باشد، دادگاه داخلی لیکود این بند را لغو کرد.

در این گزارش آمده است: امروز صبح، دادگاه عالی حزب لیکود حکم داد که این بند غیرقانونی است و «برگزاری (انتخابات مقدماتی) الزامی است و ما هیچ راهی برای امکان لغو آن نمی‌بینیم».

بر اساس این حکم، «بهترین راه، انتخاب نامزد‌های لیکود از طریق انتخابات مقدماتی است. جایی برای ایجاد کوچک‌ترین رخنه‌ای به‌منظور لغو این انتخابات وجود ندارد. این روش حزب لیکود نیست. لیکود حزبی تک‌نفره نیست و اگر چنین شود، پویایی خود را از دست خواهد داد».

زیمان یسرائیل هم با اشاره به اهداف پشت پرده نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای لغو انتخابات داخلی نوشت: درباره انتخابات مقدماتی، قصد نتانیاهو برای لغو آنها، و این حکم صادرشده از سوی دادگاه لیکود، سخن بسیار است، اما بهتر است طنزپردزان در مورد آن سخن بگویند.