\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0622\u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc \u0633\u0627\u0628\u0627\u062a\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u0641\u0644\u0648\u0631\u06cc\u062f\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0626\u06cc\u062a\u0631 \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u00ab\u062c\u0646\u06af \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u060c \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062d\u0645\u0642\u0627\u0646\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062b\u0628\u062a \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\u00bb