تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن اوکراین بابت تهدید کشتیرانی در دریای خزر

وزیر امور خارجه روسیه تعرض اوکراین علیه شناور ایرانی را به‌شدت محکوم کرد و بر ضرورت پاسخگوکردن رژیم اوکراین به‌خاطر ارتکاب جنایات جنگی و تهدید کشتیرانی تجاری در دریای خزر تاکید کرد.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، عصر امروز یکشنبه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش ایسنا، در این تماس تلفنی طرفین درباره حمله غیرقانونی اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر و پیامد‌های خطرناک این اقدام تجاوزکارانه تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان، اقدام رژیم اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی را ماجراجویی خطرناک و تعرض آشکار به اصول بنیادین منشور سازمان ملل دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.

وزیر امور خارجه روسیه نیز تعرض علیه شناور ایرانی را به‌شدت محکوم کرد و آن را اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل و تهدیدی علیه مسیر‌های تجاری ایران و روسیه توصیف کرد و بر ضرورت پاسخگوکردن رژیم اوکراین به‌خاطر ارتکاب جنایات جنگی و تهدید کشتیرانی تجاری در دریای خزر تاکید کرد.

در این گفتگوی تلفنی همچنین درباره آخرین تحولات منطقه متعاقب پیمان‌شکنی آمریکا و ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز بحث و تبادل نظر شد.