همبستگی با غزه در میلان ایتالیا

جوان آنلاین: از خبرگزاری شهاب، شرکت‌کنندگان در این تجمع با سردادن شعار‌هایی خواستار توقف فوری نسل‌کشی و اشغالگری در نوار غزه شدند.

به گزارش ایرنا، معترضان با حمل پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی که روی آنها شعار‌هایی مانند «به نسل‌کشی پایان دهید» نوشته شده بود، بر ضرورت اقدام جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به بحران انسانی در این منطقه تاکید کردند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت، اما پس از گذشت ماه‌ها کشتار و ویرانگری نتوانست به اهدافش و از جمله نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست از راه جنگ برسید و به همین دلیل مجبور به تن دادن به توافق آتش بس با این جنبش شد.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.