رئیس امارات و نخست‌وزیر جدید انگلیس تلفنی درباره تقویت روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی و اندی بورنهام نخست وزیر جدید انگلیس امروز یکشنبه تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات، دو طرف درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف رایزنی کردند.

رئیس امارات و نخست وزیر انگلیس درباره شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک تبادل نظر کردند.

طرفین نسبت به همکاری مشترک برای تداوم تقویت روابط امارات و انگلیس و گسترش چشم انداز‌های همکاری فی مابین ابراز امیدواری کردند.

اندی برنهام از ۲۰ ژوئیه به جای کر استارمر نخست وزیر انگلیس شد.