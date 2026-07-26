فعالیت اتاق مشترک خدمت سرکنسولگری ایران در نجف اشرف به زوار اربعین

جوان آنلاین: مطابق رویه سال‌های گذشته، اتاق مشترک خدمت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، با حضور نمایندگان ایر دستگاه‌های ایرانی خدمت رسان، جهت ارائه خدمات به زوار ایرانی و همچنین زائران سایر کشور‌ها راه اندازی شده است.

به گزارش تسنیم، در اتاق مشترک خدمت سرکنسولگری ایران در نجف اشرف که مقابل ساختمان سرکنسولگری قرار گرفته است، بخش خدمات کنسولی وزارت خارجه، نمایندگان هلال احمر، سازمان حج و زیارت و بیمه آماده ارائه خدمات به زوار هستند.

در همین رابطه ادآور می‌شود که سرکنسولگری ایران، دو پایگاه میدانی دیگر در سطح شهر نجف جهت ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان ایجاد کرده است.

زوار ایرانی و افغانستانی در صورت بروز مشکلاتی نظیر خدمات بیمه‌ای، درمانی و همچنین مفقودی همراهان و مدارک هویتی می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند.