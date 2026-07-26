کد خبر: 1371036
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه صهیونیستی: کرانه باختری به معنای واقعی مانند بشکه باروت است

1 یک رسانه صهیونیستی نوشت: کرانه باختری به معنای واقعی بشکه باروتی است که هر جرقه‌ای می‌تواند آن را منفجر کند.

جوان آنلاین: این توصیفی است که پایگاه اطلاع رسانی روزنامه «زیمان یسرائیل» برای گزارش خود در مورد به آتش کشیدن دو مسجد در کرانه باختری توسط شهرک نشینان صهیونیست که با حمایت ارتش اسرائیل انجام گرفته به کار گرفت.

به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: شب گذشته شهرک‌نشینان دو مسجد را به آتش کشیدند؛ یکی در روستای قصره، جنوب نابلس، و دیگری در روستای خور، جنوب‌شرق طولکرم.

بر دیوار مسجد روستای خور نیز عبارت «خون یهودیان بی‌ثمر نخواهد ماند» نوشته شده بود. آتش‌زدن مساجد به همین جا ختم نشد، بلکه به آتش‌سوزی خودرو‌ها و زمین‌های کشاورزی در روستای بیتیل، شمال‌غرب رام‌الله، و مناطق کشاورزی در بیت‌فوریک در شرق نابلس نیز کشیده شد.

به اعتراف این رسانه عبری زبان در کنار جنایات شهرک نشینان نیرو‌های ارتش رژیم اسرائیل هم شب گذشته یورش‌هایی به شهر‌ها و روستا‌های فلسطینی در سراسر کرانه باختری انجام دادند.

در جریان این عملیات، بازرسی‌هایی صورت گرفت و شمار زیادی از فلسطینیان بازداشت شدند. از جمله مکان‌هایی که مورد بازرسی قرار گرفت، ده‌ها خانه در روستای تل بود؛ جایی که روز جمعه دو اسرائیلی و چهار فلسطینی در آن کشته شدند.

به زعم محافل نظامی اسرائیل، شهرک‌نشینان مسلح بدون اطلاع ارتش اسرائیل وارد این روستا شدند و درگیری‌ای میان آنان و فلسطینیان رخ داد که به کشته‌شدن دو اسرائیلی و چهار فلسطینی انجامید.

با وجود اعتراف اسرائیل به واقعیت که تمامی کشته‌شدگان با سلاح‌های اسرائیلی جان باختند، اما ارتش رژیم صهیونیستی و ساختار سیاسی این حادثه به‌عنوان یک حمله تروریستی اعلام و (به جای برخورد با شهرک نشینان متجاوز به مناطق فلسطینی) در پی آن، منع رفت‌وآمد در شهر نابلس و منع رفت‌وآمد کامل در دو روستای تل و بورین اعلام شد.

در بخش دیگری از این گزارش هم آمده است: یانیو کوبوویچ بامداد امروز در روزنامه هاآرتص نوشت: ارتش هشدار می‌دهد که تقویت نیرو‌ها در کرانه باختری، در پی تشدید خشونت در این منطقه، ممکن است به فراخوان تعداد بیشتری از سربازان ذخیره بینجامد.

به گفته کوبوویچ، مقامات ارشد ارتش اسرائیل هشدار می‌دهند که رهبری سیاسی، خشونت‌هایی را که شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری مرتکب می‌شوند، تشویق می‌کند. این مقامات در طول تعطیلات آخر هفته کوشیدند با متوسل‌شدن به رهبران فکری شهرک‌ها، اوضاع را آرام کنند، اما با بی‌تفاوتی آنان روبه‌رو شدند.

برچسب ها: کرانه باختری ، ارتش صهیونیستی ، شهرک نشین صهیونیست
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