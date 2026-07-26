کد خبر: 1371035
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰
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سندرز: جنگ غیرقانونی علیه ایران خلاف قانون اساسی است

1 سناتور مستقل آمریکایی ضمن انتقاد از سیاست‌های رئیس‌جمهور این کشور، گفت جنگ غیرقانونی علیه ایران خلاف قانون اساسی است و هرگز نباید آغاز می‌شد.

جوان آنلاین: برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «فیس دِ نیشن» از تلویزیون سی‌بی‌اس نیوز عنوان کرد: ما به ۶۷ میلیارد دلار برای ساخت مسکن، اطمینان از دسترسی همه مردم به مراقبت‌های بهداشتی، مقابله با تغییرات اقلیمی، و رسیدگی به طبقه متوسط ​​نیاز داریم. جنگ غیرقانونی علیه ایران خلاف قانون اساسی است و هرگز نباید شروع می‌شد.

به گزارش ایسنا، سناتور سندرز تاکید کرد: ما باید بنشینیم، مذاکره کنیم و این جنگ را در اسرع وقت پایان دهیم.

او در ادامه گفت: هم مجلس نمایندگان و هم سنا به قطعنامه اختیارات جنگی رای داده‌اند که به روشنی نشان می‌دهد اقدامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده غیرقانونی است. اما با توجه به اینکه اکنون در کجا هستیم، بیایید بنشینیم. بیایید با آنها مذاکره کنیم. بیایید کشتار را متوقف کنیم. بیایید ویرانی اقتصادمان را که باعث افزایش قیمت بنزین و قیمت‌ها در همه زمینه‌ها می‌شود، متوقف کنیم. این کاری است که ما باید انجام دهیم. بنشینید، مذاکره کنید. بیایید به این جنگ پایان دهیم.

آمریکا مدت کوتاهی پس از امضای یادداشت تفاهم‌نامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن با نقض بند ۵ این تفاهم‌نامه که به‌وضوح امکان بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات ایران را فراهم می‌کرد، تلاش کرد برای تضعیف حق حاکمیت ایران بر این آبراه به عنوان یک کشور ساحلی، کشتی‌ها را از مسیر غیرقانونی و ناامن عبور دهد.

پس از واکنش ایران و متوقف کردن این کشتی‌ها، ارتش تروریستی آمریکا اقدام به تکرار تجاوزگری علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران کرد که در آن اهداف نظامی و غیرنظامی، شامل پل‌ها، تاسیسات تصفیه آب و برج مراقبت دریایی در بنادر ایران مورد اصابت قرار گرفتند. 

برنی سندرز در پایان خاطر نشان کرد: ما ثروتمندترین کشور در تاریخ جهان هستیم. ما باید بالاترین سطح زندگی را برای همه مردم خود داشته باشیم، نه نابرابری عظیم درآمد و ثروت؛ و ضمنا، ما نباید به درگیر شدن در جنگ‌های نسل‌کشی اسرائیل در غزه یا مشارکت در تخریب لبنان ادامه دهیم. مردم خواهان تغییر در سیاست خارجی و سیاست داخلی هستند. وضع موجود کارساز نیست.

این اظهارات سناتور مستقل آمریکایی در حالی صورت گرفت که با وجود برقراری آتش‌بس از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به حملات روزانه خود به مناطق مختلف نوار غزه ادامه داده است.

بر اساس آمار‌های رسمی وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرای این آتش‌بس شکننده، دست‌کم یک‌هزار و ۱۶۸ فلسطینی دیگر به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۷۹۸ نفر مجروح شده‌اند.

برچسب ها: برنی سندرز ، جنگ ، ایران
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