آتش سوزی گسترده دو بزرگراه اسرائیل را بست

جوان آنلاین: کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در خبری در این رابطه اعلام کرد، شدت آتش سوزی که در جنوب تل آویو به وقوع پیوست به حدی است که نیروهای امدادی بزرگراههای ۷ و ۶ را در مقابل عبور و مرور بستند.
به گزارش تسنیم، در این خبر که روی وبسایت آن منتشر شد آمده است: آتشنشانان ایستگاه رحوووت (۳۵ کیلومتری جنوب تل آویو) در حال تلاش برای خاموش کردن کامیون زباله و مهار آتشی هستند که به مزرعه و تپههای کاه جمع آوری شده سرایت کرده است.
به علت گستردگی آتش هواپیماهای آتشنشانی نیز در راه محل حادثهاند و بهدلیل این آتشسوزی، خروجی بزرگراه شماره ۷ به بزرگراه شماره ۶ بهسمت جنوب مسدود شده و این جاده به روی ترافیک بسته است.
تا لحظه تهیه این خبر این آتش سوزی همچنان ادامه داشته و آتش نشانان به دنبال جلوگیری از توسعه آن بودند.