کد خبر: 1371031
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
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برزیل سفیر خود را از آرژانتین فراخواند

1 برزیل سفیر خود در آرژانتین را به دلیل موضع گیری‌های مداخل جویانه خاویر میلی علیه برزیلیا فراخواند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رویترز، ۲ منبع آگاه اعلام کردند که برزیل سفیر خود در بوئنوس آیرس را فراخواند؛ این اقدام پس از آن روی داد که خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین در جریان سفر خود به برزیل، از مقامات و دستگاه قضایی این کشور انتقاد کرد.

به گزارش مهر، خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین دیروز جمعه در دومین سفر خود به برزیل، برای حمایت از تلاش انتخاباتی فلاویو بولسونارو وارد این کشور شد.

پسر ارشد ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهور پیشین که از وی به عنوان ترامپ برزیل یاد می‌شد، امروز شنبه رسماً کارزار خود را برای کنار زدن لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس‌جمهور فعلی برزیل آغاز کرد؛ لولا در آستانه انتخابات ماه اکتبر فاصله خود را با رقبا افزایش داده است.

میلی در سائوپائولو و در کنار بولسونارو، لولا را «فردی با سابقه محکومیت کیفری» خواند، دولت برزیل را «سوسیالیست‌های دزد» نامید و از این نامزد محافظه‌کار به عنوان تنها کسی که می‌تواند «جلوی لولا را بگیرد» یاد کرد.

به گفته یکی از این منابع، دولت برزیل اظهارات خاویر میلی را «توهینی مستقیم» تلقی کرد.

برچسب ها: برزیل ، آرژانتین ، ترامپ
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