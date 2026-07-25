دونالد ترامپ بار دیگر با تکرار تهدید‌ها و زیاده خواهی‌ها در مذاکرات گفت که «اگر ۱۰۰ درصد آنچه را که از ایران می‌خواهیم به دست نیاوریم، قطعا از سرگیری جنگ تمام عیار را در نظر خواهیم گرفت.»

جوان آنلاین: ترامپ در مصاحبه با یک رسانه فرانسوی بار دیگر گزافه‌گویی‌های خود را برای رسیدن به زیاده‌خواهی‌های واشنگتن تکرار و تهدید کرد در صورت نرسیدن به آنها به جنگ باز می‌گردد.

به گزارش ایرنا، وی در پاسخ به اینکه آیا در حال بررسی ازسرگیری یک جنگ گسترده علیه ایران است یا نه؟ ادعا کرد: «اگر ۱۰۰ درصد آنچه را که می‌خواهیم به دست نیاوریم، قطعا.»

رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به این سوال رسانه فرانسوی مبنی بر اینکه برای متحدان اروپایی خود چه پیامی دارید؟ مدعی شد: آنها خوش شانس هستند که مرا به عنوان یک دوست دارند.