حمله اسرائیل به غزه، ۷ شهید و ۲۰ زخمی برجای گذاشت

جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد و حملات چند ساعت گذشته ۷ شهید و چند زخمی دیگر برجای گذاشته است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، منابع بیمارستانی در نوار غزه با تأیید شهادت ۷ تن اعلام کردند که این افراد از صبح امروز و به دنبال حملات و تیراندازی‌های نیرو‌های ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف این باریکه شهید شدند.

به گزارش ایرنا، این منابع همچنین تأیید کردند که در جریان این حملات، بیش از ۲۰ نفر دیگر نیز زخمی شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

براساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۱۹۱ تن شهید و ۳ هزار و ۸۵۳ تن دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین در این مدت پیکر ۸۰۳ شهید زیر آوار یافت شد.

همچنین شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا امروز نیز به ۷۳هزار و ۳۱۷ تن و شمار زخمی شده‌ها به ۱۷۳ هزار و ۹۶۱ تن رسیده است.